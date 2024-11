No dia de finados, Rose Miriam presta homenagem a Gugu e faz revelação

A médica Rose Miriam di Matteo, ex-mulher do apresentador Gugu Liberato, aproveitou o Dia de Finados, celebrado neste sábado (2/11), para fazer uma homenagem ao artista, que morreu em 2019 em Orlando, nos Estados Unidos. Em um desabafo, ela afirmou que amou e foi “muito amada” pelo ex-contratado do SBT, com quem teve três filhos.

Rose Miriam publicou uma série de fotos ao lado de Gugu no Instagram e, na legends, escreveu um longo relato. “Está chegando o dia 20 de novembro, quando em 2019 o espírito do Gugu foi devolvido à Deus! Ele voltou para os braços e cuidados de Deus! Ele está bem melhor do que nós que vivemos em um mundo que jaz no maligno”, começou a médica.

Em seguida, a mãe de João Augusto, Sofia e Marina afirmou que foi “muito amada” por Gugu. “Um dia estarei ao lado do Gugu novamente! Ao lado do grande homem de Deus! Homem que amei e que fui muito amada por ele! Eu tive o privilégio de viver inúmeros momentos ao seu lado! Aprendi muito com ele, e sei que comigo ele também aprendeu algo de bom”, ressaltou.

Rose Miriam reforçou que ela e Gugu viveram “em família” e continua amando o famoso. “Pudemos viver em família , e esses momentos jamais sairão da minha mente e do meu espírito. Eu oro sempre para que eu logo vá viver na eternidade com Deus, Jesus e também com o Gugu. Esse homem, que foi e sempre será o amado da minha alma! Ele é insubstituível na minha vida!”, desabafou.

Ela encerra o seu relato dizendo sentir muitas saudades do ex-companheiro. “Somente eu, ele e Deus lembramos dos nossos melhores momentos! Que saudade… Que saudade doída… Mas, de outra maneira me alegro em saber que ele está bem!! Pois está em Deus e em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador! Abraço carinhoso em todos vocês.”

Em agosto, Rose Miriam di Matteo, mãe dos três filhos do apresentador, surpreendeu e desistiu de provar sua união estável com o comunicador. Ela renunciou ao reconhecimento de união estável que movia desde a morte do apresentador. Desta forma, ela não recebe parte do espólio caso o relacionamento fosse reconhecido pela Justiça.

Gugu Liberato morreu aos 60 anos em Orlando, nos Estados Unidos, após ficar internado em um hospital da cidade. Ele sofreu uma queda em casa e bateu a cabeça. A morte encefálica foi confirmada pelo médico Guilherme Lepski, neurocirurgião brasileiro chamado pela família. Gugu tentava consertar o ar-condicionado quando caiu de uma altura de quatro metros.