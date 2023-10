No dia dos animais, Janja leva cadelinhas para receberem bênção

Reprodução

1 de 1 imagem colorida janja e cadelinhas em igreja – metrópoles – Foto: ReproduçãoA primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, levou as duas cadelinhas que adotou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Paris e Resistência, para receber a bênção no dia de São Francisco de Assis, santo padroeiro dos animais. O mandatário passou a manhã dedicado às sessões de fisioterapia, no Palácio da Alvorada.

“Hoje trouxe Paris e Resistência no Santuário São Francisco de Assis, aqui em Brasília, pra receber as bençãos no dia do santo protetor dos animais”, declarou a socióloga.

Veja o post:

Recuperação no Alvorada O presidente Lula continua realizando as etapas de recuperação pós-operatórias, no Palácio da Alvorada. Segundo a secretaria de comunicação da Presidência, o mandatário continua a realizar as atividades de fisioterapia recomendadas pela equipe médica.

O petista se recupera das cirurgias que fez para colocar uma prótese no quadril e para retirar o excesso de pele das pálpebras, na sexta-feira (29/9). Ele está na residência oficial da Presidência desde o último domingo (1º/10), quando recebeu alta do hospital Sírio-Libanês, onde ficou internado por dois dias.

