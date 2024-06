No Dia Mundial do Meio Ambiente, presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Peruípe, Itanhém e Jucuruçu participa de ciclo de diálogos

O evento faz parte da Jornada Universitária (JURA), que será realizado na Universidade do Estado da Bahia, Campus X, em Teixeira de Freitas

Nesta quarta-feira (05), Dia Mundial do Meio Ambiente, às 14h, a presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Peruípe, Itanhém e Jucuruçu (CBHPIJ) Ana Odália Sena, participará do ciclo de diálogos Aspectos Ambientais: Água e Alterações Climáticas. O evento acontecerá na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no extremo do estado, no município de Teixeira de Freitas.

Na roda de conversa, Ana Odália, que também é professora da instituição, trará um panorama das bacias hidrográficas da região, suas águas e os efeitos das mudanças climáticas, com ênfase na bacia do Rio Itanhém, (situada em Teixeira de Freitas) e os impactos da poluição, especialmente relacionados aos esgotos pela falta de saneamento básico. Além da presidente do CBHPIJ, a roda de conversa contará com a presença da professora da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Maria da Graça Silveira da Costa.

“Participar desta roda de conversa será uma oportunidade de expandirmos o diálogo com a população, pois precisamos avançar com as ações de educação ambiental focado nos recursos hídricos da região”, explica Ana Odália.

A programação especial pelo Dia Mundial do Meio Ambiente faz parte da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária Popular (JURA 2024), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus X, em Teixeira de Freitas. Além do dia 05 a JURA ocorrerá nos dias 13, 14 e 16 de junho. Confira a programação completa e faça sua inscrição através do formulário: https://abrir.link/AyKSk.