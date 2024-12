No Entorno: carro furtado do CBMDF é achado pela PMGO em Águas Lindas

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) encontrou a caminhonete do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) furtada na madrugada deste domingo (8/12), durante atendimento a uma ocorrência de acidente com morte, na DF-459, na altura de Samambaia.

O carro foi recuperado pela corporação, abandonado em área rural, por volta das 11h50 deste domingo, em Águas Lindas de Goiás (GO), no Entorno do Distrito Federal.

Antes de ser localizado, o CBMDF informou que o furto ocorreu no momento em que os militares atendiam a vítimas de uma colisão entre carro e poste. O veículo furtado é uma Mitsubishi L200 vermelha (foto em destaque), que transportava parte da equipe empenhada no socorro.

Acionadas pela corporação, as forças policiais investigam o crime – cometido por volta das 2h, enquanto o militar condutor da caminhonete sinalizava a pista para atendimento às vítimas do acidente.

O furto da viatura, de placa PBY-1824, ocorreu enquanto o veículo estava com sinais luminosos acesos e a chave acoplada à ignição. Como a caminhonete não tinha comunicação com as equipes de salvamento, um militar se deslocou até o local do acidente para verificar se a equipe de atendimento precisava de apoio.

No local da ocorrência, um ladrão ainda não identificado embarcou na caminhonete e fugiu com destino a Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal. A informação do destino foi descoberta por meio de câmeras de monitoramento, segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O veículo furtado transportava diversos equipamentos e ferramentas usados pela corporação. Entre eles havia: cones, pé de cabra, enxada, tocha, boia para salvamento aquático, lanternas, quebradores de vidro, óculos, ressuscitadores, colares cervicais, oxímetro, talas, chaves de fenda, machadinha, alicates, martelo, marreta, talhadeira e facão.

Acidente

Um motorista de 33 anos morreu ao bater o carro que dirigia contra um poste de luz. O acidente com um Renault Logan prata aconteceu por volta da 0h40.

Quando os socorristas do CBMDF chegaram ao local da ocorrência, encontraram o motorista e a passageira do carro presos às ferragens. O condutor estava em parada cardiorrespiratória.

Veja imagens do acidente na DF-459:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Motorista morreu no local Divulgação/CBMDF 2 de 3 Passageira do veículo ficou ferida Divulgação/CBMDF 3 de 3 CBMDF atuou na ocorrência Divulgação/CBMDF

Os bombeiros, então, iniciaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar. Porém, o motorista não resistiu e morreu no local.

A passageira, de 36 anos, foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), com afundamento na parte frontal do crânio.

Duas faixas da via precisaram ficar interditadas para o atendimento às vitimas. O CBMDF não deu detalhes sobre a dinâmica do acidente.