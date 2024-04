No Jornal Nacional, Zileide Silva se emociona ao relembrar transplante

Nesta segunda-feira (1º/4), a jornalista Zileide Silva se emocionou durante o Jornal Nacional, ao participar de uma reportagem que destacava a importância da doação de órgãos. A jornalista revelou que realizou um transplante de córneas e agradeceu aos familiares dos doadores.

“Eu sou transplantada e agradeço as duas famílias que, em uma hora extremamente difícil, concordaram em doar as duas córneas que tenho hoje”, disse.

Zileide foi diagnosticada com ceratocone, doença degenerativa que afina a córnea e embaça a visão. Ela já havia dado a declaração, que comoveu a web, durante o Jornal Hoje, em 2019:

“Eu tive ceratocone, nos dois olhos, precisei do transplante”, contou. E aproveitou a ocasião para demonstrar gratidão: “Sempre agradeço às duas famílias que concordaram com a doação. É, sem dúvida, um ato de amor e vida que segue”. Discreta, Zileide Silva não deu detalhes de quando realizou o transplante.

A matéria do telejornal da TV Globo anunciou que, a partir desta terça-feira (2/4), os cidadãos quem quiserem se tornar doadores de órgãos, poderão se registrar no site ou no aplicativo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A medida visa garantir que os parentes e o Sistema Único de Saúde (SUS) tenham conhecimento da decisão.

A jornalista Zileide Silva, da Globo, durante a transmissão da posse do presidente Lula – Metrópoles Globo/Reprodução

Atualmente, 42 mil pessoas aguardam na fila por um transplante no Brasil. 500 delas são crianças. No ano passado, 3 mil pessoas morreram antes de conseguirem um doador.