No México, Lula diz que não se dá “cavalo de pau” na economia

1 de 1 lula jorge viana méxico – Foto: nullO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre a complexidade da economia, nesta segunda-feira (30/9), em evento empresarial na Cidade do México, no México.

“Sempre compreendi que economia não tem mágica, você não inventa a economia e dá um cavalo de pau como se estivesse em um carro na autopista em uma economia do tamanho do México e muito menos dá um cavalo de pau numa economia do tamanho do Brasil. É preciso ter sensibilidade política, e como a gente vai dirigir os acontecimentos que queremos no México e no Brasil”, afirmou.

O chefe do Executivo ainda disse ser impossível governar com ódio. “Vocês sabem que voltei à Presidência e todo mundo achava que o Lula ia voltar muito nervoso, pelo que tinha acontecido comigo, pela canalhice que fizeram comigo por um determinado tempo. Mas eu voltei predestinado a deixar o passado de lado. Não trabalhar com o fígado, mas com o coração e a cabeça. Não é possível governar com ódio ou rancor de alguém, você perde muito tempo. Eu precisava construir uma credibilidade a nível nacional”.

Lula comentou também a importância do fórum de negócios sediado nesta tarde: “Essa reunião com empresários é na perspectiva de convencer os empresários, o máximo que o presidente da República pode fazer é abrir o portão. Nosso papel é abrir para que vocês possam conversar”.

