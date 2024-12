No retorno à Arena BRB, Brasília Basquete garante vaga no Super 8

O Brasília Basquete voltou a jogar na Arena BRB, nesta segunda-feira (16/12), e venceu o Pato Basquete por 98 x 94, e se classificou para o Super 8. Com o resultado, a equipe voltou a terceira colocação no Novo Basquete Brasil (NBB).

Os destaques do jogo foram o ala/armador Cook, que teve 32 pontos e quatro rebotes. Quem também teve destaque foi o ala Daniel Von Haydin, que chegou ao duplo-duplo, com 15 pontos e 11 rebotes.

1º Quarto

Nos primeiros dois minutos de jogo, as equipes erraram muito e os arremessos insistiam em não cair, e o placar ficou zerado. Os visitantes cresceram e conseguiram abrir vantagem de seis pontos na metade do quarto.

O Brasília Basquete melhorou no jogo, mas ainda sofreu com a defesa, que não conseguia se encontrar nas trocas, e dava liberdade para os arremessos do adversário. No lance final do quarto, Lucas contou com um ótimo bloqueio e acertou uma bola do perímetro para deixar a vantagem em apenas um ponto, 22 X 21 para o Pato Basquete.

2º Quarto

O Brasília Basquete voltou melhor e conseguiu a virada com uma bola de três de Nesbitt aos dois minutos do quarto. Mas logo na sequência o Pato Basquete voltou a jogar melhor, e conseguiu abrir vantagem de sete pontos, o que obrigou o técnico Dedé Barbosa a pedir tempo.

No final da primeira metade, a marcação do Brasília Basquete melhorou, e a equipe conseguiu equilibrar mais as ações, e após um belo arremesso de três de Cook, o placar terminou em 46 X 40 para os visitantes.

3º Quarto

A marcação do Brasília Basquete seguiu ruim, e os visitantes aproveitaram e aumentaram a vantagem, que chegou a 11 pontos com seis minutos do quarto.

Nos minutos finais o Brasília Basquete se apoiou na empolgação da sua torcida, e conseguiu dois tocos seguidos, que animaram o time, e com uma bola de três de Von Haydin no estouro do relógio, venceu o quarto por 27 X 26, e diminuiu a diferença para cinco pontos, 72 X 67 para o Pato Basquete

4º Quarto

Com muita intensidade, o Brasília Basquete voltou melhor e nas duas primeiras jogadas conseguiu novamente deixar o jogo empatado. Em um ritmo maior e mais acelerado, e com melhor aproveitamento nas bolas de três, o Brasília Basquete virou na metade do quarto, com uma bola de três de Cook, e deixou o placar em 84 X 81.

A reta final foi de muito equilíbrio e intensidade das equipes. O Brasília Basquete ficou com um ponto de vantagem no minuto final, e com as faltas estouradas, os lances livres foram decisivos. Com melhor aproveitamento no final, o Brasília Basquete venceu o quarto por 31 X 22, e a partida por 98 X 94.

O Brasília Basquete terá ainda uma sequencia de quatro jogos em casa, o primeiro deles na próxima quarta-feira (18/12), ás 20h, contra o Paulistano. Ainda nesse mês, o time enfrentará também São Paulo, Franca e Bauru em sua casa.