No Sangue Novo, Joyce Alane celebra primeiro show em Salvador

Primeira atração do line-up principal do Festival Sangue Novo neste sábado (19), a pernambucana Joyce Alane se apresentou pela primeira vez em solo soteropolitano. Admiradora da cidade, a cantora encantou ao público com o repertório do álbum.

“Salvador eu estou muito animada porque o pessoal pedia. Eu nunca fiz um show meu aqui, né? Vai ser a primeira vez. Então, eu estou bem animada. Eu adoro Salvador. Já vim umas oito vezes pra turistar, conhecer, compor, mas nunca tinha vindo pra fazer um show. Então, é a primeira experiência”, conta a artista.

Ao som de hits como “Leão”, “Idiota Raiz”, em colaboração com o conterrâneo João Gomes, “Tudo É Minha Culpa”, a pernambucana embalou os fãs soteropolitanos e impressionou a todos com os vocais.

“Eu acho que cada vez mais eu tenho valorizado a música brasileira, sabe? Quando as pessoas perguntam o que é que tu toca, eu falo música brasileira. No meu álbum você vai achar uma música com referência de xote, referência de samba, referência de brega e referência do pagodão”, ressalta a artista.

Joyce Alane tem 26 anos e é pernambuca, natural de Recife. A artista se tornou conhecida a partir das redes sociais, quando passou a produzir conteúdo musical com o projeto “ME DÁ UMA LUZ”, onde escrevia músicas e poemas com palavras enviadas pelos seguidores.