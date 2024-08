No SBT, funcionários colocam flores na vaga do carro de Silvio Santos

A notícia da morte do apresentador Silvio Santos, aos 93 anos, comoveu os funcionários do SBT neste sábado (17/8). Diante da perda, e por mais que “o patrão” havia solicitado em vida que não fossem feitas grandes homenagens, eles encontram um jeito singelo de lembrar a memória do comunicador.

A vaga de estacionamento que era sempre utilizada por Silvio Santos na emissora, em São Paulo, recebeu flores e virou um ponto de referência para as homenagens dos colaboradores do SBT.

Foto compartilhada nas redes sociais pela apresentadora Michelle Barros, do programa Chega Mais, revelou a cena ao público.

“Nunca imaginei estar no SBT e ter que relembrar a trajetória do Silvio Santos, ao vivo, sem ter o Silvio conosco. Ele queria uma despedida alegre, sendo celebrado em vida, e assim será. Vamos sorris e cantar! Silvio estará sempre aqui conosco!”, escreveu ela no Instagram.

1 de 10

Apresentadora do SBT, Michelle Barros, compartilhou homenagem feita por funcionários do SBT

Michelle Barros/Redes Sociais

2 de 10

Homenagem de fãs na porta do SBT

3 de 10

Criança de 9 anos deixou cartaz em homenagem a SIlvio Santos na porta do SBT, em São Paulo

4 de 10

Movimento no Cemitério Israelita do Butantã no dia da morte de Silvio Santos

Claudia Castelo Branco/Metrópoles

5 de 10

Movimento no Cemitério Israelita do Butantã no dia da morte de Silvio Santos

Isabella Finholdt/Metrópoles

6 de 10

Movimento no Cemitério Israelita do Butantã no dia da morte de Silvio Santos

Isabella Finholdt/Metrópoles

7 de 10

Movimento no Cemitério Israelita do Butantã no dia da morte de Silvio Santos

Isabella Finholdt/Metrópoles

8 de 10

Morte de Silvio Santos parou o país

Reprodução/SBT

9 de 10

Morre Silvio Santos

Lourival Ribeiro/SBT

10 de 10

Silvio Santos estava internado com H1N1

Lourival Ribeiro/SBT

Homenagens do lado de fora do SBT

A sede do SBT recebeu, também, visitas e homenagens de fãs do lado de fora. A reportagem do Metrópoles, que esteve no local, registrou arranjos de flores e cartazes deixados por crianças.

“Querido Silvio Santos, eu quero te homenagear. Eu sou sua fã, Silvio Santos”, escreveu Maria Rita, de 9 anos. “Moro perto do SBT e assisto o programa da sua filha Patrícia. Não tive oportunidade de te ver. Gostaria muito de conhecer a Patrícia. Descanse em paz. Obrigada por tudo, por me fazer sorrir”, complementou.

Morte de Silvio Santos O apresentador morreu na madrugada deste sábado, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Silvio tentava se recuperar de uma broncopneumonia, contraída após infecção por H1N1.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, o falecimento ocorreu por volta de 4h50. Silvio foi o maior apresentador da história da TV brasileira. Além da carreira na TV, ele fez sucesso também no meio empresarial.

Neste sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou homenagem ao comunicador nas redes sociais e decretou lutou oficial de três dias. O mesmo foi feito, também, pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).