No Senado, Dino sai em defesa dos ministros do STF

Natália Veloso Anna Júlia Lopes 13.dez.2023 (quarta-feira) – 15h23



O indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o STF (Supremo Tribunal Federal), Flávio Dino, saiu em defesa dos ministros da Corte durante sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado nesta 4ª feira (13.dez.2023).

Questionado pelo senador Magno Malta (PL-ES) sobre suposto “ativismo judicial” de ministros do STF, Dino afirmou que confia na Corte e disse não acreditar na “ideia” que os magistrados sejam “inimigos da nação”.

“Eu quero manifestar enfaticamente toda a minha confiança no Supremo Tribunal Federal. É claro que, como instituição humana, não é perfeito, mas eu realmente não posso concordar com a ideia de que todos os ministros, todas as ministras que por ali passaram ao longo de décadas e os atuais sejam inimigos da nação”, disse o indicado de Lula.

Segundo Dino, os ministros da Corte têm uma longa trajetória no Judiciário e, mesmo sendo sujeitos a críticas, não podem ser tratados como “facínoras“. Ele fez referência aos conflitos recentes entre os Poderes.

“Já que houve aqui tantas referências à pacificação nacional, que é uma causa que eu também empunho, é preciso que haja reciprocidade em relação a tudo isso, porque nós não vamos conseguir criar um ambiente institucional saudável em que as várias posições sejam externadas se for com base em agressões pessoais, em xingamentos e em tratamentos discriminatórios”, afirmou.