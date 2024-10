Nobel de Economia 2024 vai para estudo sobre prosperidade das nações

A Real Academia de Ciências da Suécia anunciou, nesta segunda-feira (14/10), os nomes dos pesquisadores Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson como ganhadores do Prêmio Nobel de Economia 2024, “por estudos sobre como as instituições são formadas e afetam a prosperidade”.

Acemoglu e Johnson são pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e Robinson, da Universidade de Chicago. Os três são norte-americanos. Seus estudos ajudaram a entender as diferenças sobre a prosperidades entre as nações.

A láurea, conhecida como Prêmio Sveriges Riksbank de 2024 em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, se deve ao principal artigo dos pesquisadores, Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth (As instituições como causa fundamental do crescimento a longo prazo).

“O artigo discute a importância das instituições econômicas como uma causa fundamental das diferenças no crescimento econômico e prosperidade entre os países. Ele argumenta que as diferenças nas instituições econômicas, em vez da geografia ou cultura, são o principal impulsionador das disparidades de renda entre as nações”, diz trecho do estudo.

“A evidência empírica dos experimentos coreanos e coloniais sugere fortemente que as diferenças nas instituições econômicas, em vez da geografia ou cultura, são o principal determinante do desempenho econômico de longo prazo”.