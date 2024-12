Noite de horror em Prado: Dois mortos em atentado no centro de Cumuruxatiba

Durante o período noturno deste sábado (21), o distrito de Cumuruxatiba, no município de Prado, foi palco de um ataque violento que deixou dois mortos e abalou a comunidade local. As vítimas foram Higino de Oliveira Santos, servidor público do município, e a comerciante Mirani Fernandes, conhecida como “Bila”, de 50 anos, que ocupava uma barraca no centro do distrito.

Testemunhas relataram que os criminosos chegaram atirando diretamente contra Higino. Mirani, que estava na praça lotada no momento do ataque, foi atingida de forma acidental. Após o crime, os autores fugiram, deixando um rastro de pânico e insegurança.

Higino morreu ainda no local, enquanto Mirani chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do município vizinho.

A Polícia já iniciou as investigações para identificar os responsáveis, mas, até o momento, não há informações sobre os autores ou a motivação do ataque. O clima de luto e medo toma conta da pacata comunidade de Cumuruxatiba, que agora espera por respostas e justiça.