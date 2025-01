Noiva do DF recebe pedido de casamento emocionante após AVC. Vídeo

Quando Laís Aussaresses, 24 anos, saiu do elevador do hospital particular onde estava internada, em 29 de dezembro, ela se deparou com a recepção da unidade repleta de familiares e amigos. Mas quando ela viu Weslei Moreira, 28, ajoelhado à sua frente, era como se eles fossem os únicos do local.

As sequelas e os traumas do acidente vascular cerebral (AVC), os dias de internação na UTI, o temor de perder a vida; era como se tudo aquilo já não estivesse mais ali. Tudo deu espaço a um emocionante pedido de casamento, provando que o amor persiste, seja na saúde ou na doença.

O sonho de Laís sempre foi ter um grande casamento, digno dos filmes de romance de Hollywood ou das histórias de princesas. E quando a recepcionista acabou se apaixonando pelo enfermeiro, Weslei, ela sentiu como se o conto de fadas que sempre sonhou estivesse finalmente acontecendo.

A história do casal começou em agosto de 2022, quando os dois, que eram colegas de trabalho, se conheceram. No Dia dos Namorados do ano seguinte, 2023, eles deram o primeiro passo na relação e oficializaram o namoro. Weslei chegou a inclusive presentear Laís com um par de alianças – o primeiro que o casal compartilharia.

Pouco mais de um ano depois, em novembro de 2024, havia ficado claro para Weslei que Laís era a mulher com quem ele gostaria de realizar o sonho de construir uma família. O futuro noivo então decidiu, no dia 3 daquele mês, que pediria a amada em casamento em breve.

Os planos de Weslei, no entanto, tiveram de ser adiados. Três dias depois, em 6 de novembro, Laís repentina e inesperadamente foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), devido a um aneurisma do qual a jovem sequer tinha conhecimento. Depois do acidente, a vida do casal passou por um desafiador, porém emocionante, capítulo.

“Eu fiquei com muito medo de tudo que estava acontecendo, medo de morrer. E medo de que ele me deixasse”, conta Laís, que apesar das inseguranças, afirma que Weslei nunca deixou o lado dela em nenhum dos 57 dias em que a noiva esteve internada.

“[Depois da primeira cirurgia, devido ao AVC] a primeira coisa que eu vi depois de sair do coma foi ele. Eu perguntei ‘amor, você vai me deixar?’. Só que em nenhum momento ele desistiu de mim. Ele sempre estava comigo no hospital, sempre dormia comigo lá e sempre me esperava quando eu precisei passar pelas cirurgias”, disse emocionada.

Ao longo dos quase dois meses de internação, Laís teve que passar ao todo por três cirurgias. Ela lembra que, depois de passar pelo último dos procedimentos, o medo da morte deu lugar a uma esperança. Esperança de que sobreviveria, se recuperaria e de que o seu relacionamento continuasse; e cada vez mais forte.

“Hoje eu vejo que o nosso amor não é nada como a gente viveu antes. É um amor verdadeiro, um amor bíblico que tudo espera, tudo supera. Eu esperava que eu fosse abandonada [devido ao quadro de saúde], mas pelo contrário, essa experiência só fortaleceu nosso amor e nos aproximou ainda mais”, declarou.

Pedido de casamento

Em 15 de dezembro, quando Laís já estava dando início ao processo de recuperação das cirurgias, Weslei decidiu que finalmente era hora de retomar os planos do pedido de casamento. Ele criou então um grupo em uma aplicativo de mensagens com os familiares e amigos próximos do casal e deu início aos preparativos.

“Pois bem, pessoal… Vou pedir a Lalá em casamento”, escreveu Weslei aos participantes. Na semana que aconteceu ou na posterior eu ia fazer isso mas aconteceu tudo aquilo no mês passado que deixou nosso coração ferido e apertado. Sei que nosso grande e maior sonho, de construir nossa família, vai se concretizar e seguiremos ainda mais felizes. Essa fase vai passar e as coisas vão voltar ao normal. Na verdade, já estão voltando. É um processo lento, difícil e doloroso para todos nós que amamos ela, mas Deus está fazendo aquilo que só Ele poderia e pode fazer. Não vou esperar ela sair do hospital, ter alta e tudo mais…VAI SER AGORA!!”

“Comecei à ir atrás das alianças essa semana… Eu vou conversar com o pessoal do hospital e ver possibilidade de liberar a maior quantidade de pessoas possível. Vai ser simples do jeito que nós somos, mas lindo e muito especial”, completou o noivo na mensagem.

Vejas as mensagens do grupo:

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Arquivo pessoal 2 de 5 Arquivo pessoal 3 de 5 Arquivo pessoal 4 de 5 Arquivo pessoal 5 de 5 Arquivo pessoal

O grande dia foi marcado para 29 de dezembro do ano passado. Para Laís, seria apenas uma visita de algumas amigas após a sessão da fisioterapia, em que elas tirariam algumas fotos na recepção do subsolo do hospital.

Ao sair do elevador, no entanto, ela viu que o espaço estava todo transformado. Amigos próximos, familiares e até integrantes da equipe médica estavam enfileirados, esperando por ela. Alguns seguravam balões, que formavam as frases “te amo” e “casa comigo”. No final do corredor, estava Weslei, cantando uma serenata para a amada – a música favorita do casal.

Quando Laís finalmente ficou de frente para Weslei, ele se ajoelhou e tirou do bolso uma pequena caixinha vermelha. Naquele momento, depois de tantos anos de sonhos, Laís sentiu que finalmente era uma das princesas dos contos de fadas.

“Quando eu vi os balões e vi o Weslei cantando nossa música, eu comecei a chorar e fiquei muito emocionada. Meu coração foi a mil e eu fiquei muito feliz mesmo. Não esperava de jeito nenhum”, lembra Laís.

“Sempre tive esse sonho dentro de mim, de casar igual uma princesa, ter aquele grande casamento. Depois de conhecer o Weslei, eu sempre soube que ia casar com ele. Mas depois de quase morrer, de tudo que a gente viveu, de tudo que ele fez por mim, esse sonho aflorou e vive dentro de mim ainda mais forte”, completou, emocionada ao relembrar do pedido; e em planejar o futuro casamento.

Veja as imagens do pedido de casamento:

12 imagens Fechar modal. 1 de 12 Arquivo pessoal 2 de 12 Arquivo pessoal 3 de 12 Arquivo pessoal 4 de 12 Arquivo pessoal 5 de 12 Arquivo pessoal 6 de 12 Arquivo pessoal 7 de 12 Arquivo pessoal 8 de 12 Arquivo pessoal 9 de 12 Arquivo pessoal 10 de 12 Arquivo pessoal 11 de 12 Arquivo pessoal 12 de 12 Arquivo pessoal

Recuperação e planos para o casamento

Laís já recebeu alta do hospital e se recupera em casa. Os desafios, no entanto, continuam. As sequelas do AVC ainda dificultam a movimentação da jovem, que teve uma resposta surpreendente às sessões de fisioterapia.

“Quando meu médico viu que eu conseguia mexer o lado esquerdo do corpo, ele ficou surpreso, porque a expectativa era de que esse lado ficasse completamente paralisado. Até o fisioterapeuta não acreditou; ele disse que minha recuperação era a de uma paciente com um ano [de acompanhamento]”, comentou Laís.

Apesar de se dedicar nas sessões de fisioterapia e se preparar para a próxima cirurgia, que deverá ocorrer em seis meses, a noiva admite que já começou os planos para o casamento, que está previsto para novembro deste ano. “Nós já estamos olhando os preços de alguns locais e já escolhi a cor das madrinhas; azul serenity”, disse.

“E eu realmente me esforço e tenho muita esperança na minha recuperação. Porque meu sonho é poder entrar andando no meu casamento”, confessou a noiva emocionada.