Noivos pedem presente histórico e inusitado a Silvio Santos: entenda

Zé Celso e Marcelo Drummond vão oficializar a união de 37 anos em julho, e resolveram pedir nada menos que um terreno ao Dono do Baú

Zé Celso e Marcelo Drummond, que estão juntos há 37 anos, vão oficializar a união em uma cerimônia no dia 6 de junho, no Teatro Oficina, em São Paulo. Um dos convidados da festa será Silvio Santos, que receberá ainda um pedido de presente inusitado dos noivos: um terreno.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o Dono do Baú será o único a receber uma versão impressa do convite de casamento, enquanto os outros convidados receberão digitalmente.

Zé Celso – Marelo Drummond

Zé Celso e Marcelo Durmmond

zecelso1

Zé Celso

Amor livre e união: a história de amor de Marcelo Drummond e Zé Celso

Isso porque o convite de Silvio será enviado com uma sugestão de presente: o terreno no entorno do Teatro Oficina.

O terreno do local é uma disputa entre Zé Celso e Silvio Santos que já dura mais de quatro décadas. O empresário é dono do local e pretendia construir três torres no espaço, enquanto Zé Celso — criador e diretor do Teatro Oficina — quer que a área sedie o Parque do Rio Bexiga.

“Essa briga é algo que nunca se resolve. É um imbróglio mais velho do que a minha relação com o Zé”, afirmou Marcelo Drummond à colunista.

Ricardo Bittencourt, que está organizando o casamento, é quem teve a ideia de mandar o convite impresso para o dono do SBT. “É como o Ricardo diz: ‘O não [do Silvio Santos sobre a doação do terreno] a gente já tem. Não custa tentar o sim”, afirmou Drummond.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (2)

Senor Abravanel, também conhecido como Silvio Santos, nascido em 1930, é um apresentador e empresário brasileiro. Natural da Lapa, no Rio de Janeiro, é o dono de uma das maiores emissoras de TV do Brasil, o SBTSBT/ Divulgação

*****Foto-silvio-santos-dono-do-sbt (6)

Aos 14 anos, começou a trabalhar vendendo carteirinhas de plástico e canetas nas ruas do Rio de Janeiro. Nesse mesmo período, passou a frequentar os programas de auditório da Rádio Nacional Reprodução

*****Foto-silvio-santos-dono-do-sbt (3)

Ao atingir a maioridade, precisou servir ao Exército. Sem poder trabalhar como camelô, pediu emprego na Rádio Mauá e passou a trabalhar como locutor. Tempos depois, migrou para a Rádio Tupi e, em seguida, para a Rádio Continental, localizada em NiteróiSBT/Reprodução

******Foto-silvio-santos-dono-do-sbt (13)

Para ir até Nitéroi, precisava pegar uma barca. Em uma das viagens ao trabalho, teve a ideia de criar uma “rádio” para transmitir músicas durante o percurso. Entre uma música e outra, no entanto, fazia propagandas. Com a venda do espaço publicitário, ele viu a renda aumentarSBT/Reprodução

*****Foto-silvio-santos-dono-do-sbt (11)

Tempos depois, ele criou a revista Brincadeiras Para Você e a vendia nos comércios. Assim como os demais empreendimentos, a empreitada deu certo. Visionário, Silvio Santos cuidava de toda a parte financeiraSBT/Reprodução

*****Foto-silvio-santos-dono-do-sbt (14)

Em 1958, Manoel da Nóbrega, amigo pessoal do dono do SBT, pediu ajuda para administrar a empresa Baú da Felicidade. À época, Nóbrega estava com dificuldades para tocar o negócio. Enxergando potencial no empreendimento, ele comprou a empresa e começou o Grupo Silvio SantosSBT/Reprodução

*****Foto-silvio-santos-dono-do-sbt (1)

Em 1961, o empresário estreou o primeiro programa na TV, o Vamos Brincar de Forca, que mais tarde se tornaria o programa Silvio Santos, na TV Paulista, onde fazia propaganda do Baú da Felicidade. O sucesso foi tanto que ele passou a dominar as tardes de domingo da TVSBT/Reprodução

*****Foto-silvio-santos-dono-do-sbt (9)

Nesse meio tempo, Silvio criou diversas outras empresas. Uma delas, inclusive, a Baú Financeira, se tornou o Banco PanAmericano, cerca de 20 anos depois. Em 1991, após a empresa Liderança Capitalização ser adquirida por Santos, o empresário passou a vender Tele SenaSBT/Reprodução

*****Foto-silvio-santos-dono-do-sbt (10)

Em 1975, com o sonho de adquirir uma emissora própria, Silvio Santos venceu a concorrência na compra do Canal 11, do Rio de Janeiro. Tempos depois, ganhou a concessão de mais quatro canais e fundou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Em 1982, entrou no ar o canal SBTSBT/Reprodução

*****Foto-silvio-santos-dono-do-sbt (4)

Hoje, além do SBT e da Tele Sena, por exemplo, Silvio Santos é dono de diversas empresas, tais como: Jequiti, Sisan, Jequitimar, entre outrasSBT/Reprodução

****Foto-familia-de-silvio-santos

Entre 1962 e 1977, Silvio Santos foi casado com Cidinha, que morreu aos 38 anos, vítima de câncer. Com ela, o empresário teve Cíntia Abravanel e adotou Silvia Abravanel. Anos depois, engatou relacionamento com a atual esposa Íris Abravanel, com quem tem as filhas Patrícia, Rebeca, Daniela e RenataReprodução/ Redes Sociais

*****Foto-silvio-santos

Em 1989, o empresário chegou a lançar campanha à Presidência na TV, mas teve candidatura barrada pela Justiça por ser dono de uma concessionária de TVDivulgação/SBT

*****Foto-silvio-santos-e-patricia-abravanel

Em agosto de 2001, viu a filha Patrícia Abravanel ser sequestrada na porta da casa onde morava, em São Paulo. Depois de dias de negociação, o resgate foi pago e a jovem liberadaReprodução

*****Foto-silvio-santos-dono-do-sbt (12)

Logo em seguida, o sequestrador tornou a voltar à casa do empresário e fez todos de refém. Foi necessária a presença de Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo, à época, para que o criminoso se entregasseSBT/Lourival Ribeiro

*****Foto-silvio-santos-dono-do-sbt (2)

A carreira de Silvio Santos, no entanto, também teve problemas. Em 2011, por exemplo, o empresário precisou vender o Banco PanAmericano após rombo de quase R$ 4 bilhões por fraudesSBT/Reprodução

*****Foto-silvio-santos-dono-do-sbt (7)

Além disso, durante os anos como apresentador, Silvio foi acusado de racismo, gordofobia, machismo e precisou pagar indenização por constranger uma criança durante um programa, entre outras coisas. O dono do SBT também é conhecido por falas polêmicas SBT/Reprodução

