Nono voo com repatriados pousa na Base Aérea de Guarulhos

Na madrugada desta terça-feira (29), o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, recebeu mais um voo de repatriação proveniente do Líbano. A aeronave, um KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB), trouxe de volta ao Brasil 221 passageiros, entre eles nove crianças de colo e um animal de estimação. Este voo faz parte da operação “Raízes do Cedro”, que tem como objetivo resgatar brasileiros e seus familiares da zona de conflito no Líbano. Desde o início da operação, em 5 de outubro, já foram repatriadas 1.859 pessoas e 20 animais de estimação, em uma ação conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa. O voo partiu de Beirute na tarde de segunda-feira, por volta das 15h, horário de Brasília, e aterrissou em solo brasileiro às 5h55.

A lista de passageiros prioriza mulheres, idosos e brasileiros que não residem permanentemente no Líbano. Ao chegarem ao Brasil, os repatriados são recebidos por equipes de diversos ministérios, como Saúde e Desenvolvimento Social, além de funcionários da Polícia Federal e da Receita Federal, que oferecem o suporte necessário para a reintegração. Além de trazer os brasileiros de volta, a operação também tem um papel humanitário significativo, transportando insumos estratégicos de saúde para o Líbano.

No último sábado, 26 de outubro, o KC-30 partiu com uma carga de 16,8 toneladas de produtos, incluindo quase 10 toneladas de medicamentos. Entre os itens enviados estavam 400 mil ampolas de remédios para sedação pré-cirúrgica e intubação, doados pelo Ministério da Saúde. Cestas básicas também foram enviadas, fruto de uma colaboração entre a Embaixada do Líbano em Brasília e os consulados geral do Líbano em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Publicado por Luisa Cardoso