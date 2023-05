Noriega desabafa sobre demissão na Globo: “Faltou dignidade”

Maurício Noriega, demitido do Grupo Globo há um mês, fez um forte desabafo na noite desta quarta-feira (3/5), ao contar detalhes, no podcast Flow Sport Club, sobre a forma como tudo aconteceu.

“Me mandaram uma mensagem no WhatsApp em uma terça, falando que queriam fazer uma reunião na quinta. Aí eu mandei um áudio: ‘Eu não sou mais criança, eu sei que vocês vão me demitir, por que me pendurar até quinta?’. Anteciparam o horário da reunião e chegaram atrasadas as pessoas que foram me demitir”, explicou o jornalista.

Recém-contratado pela Rádio Transamérica, ele estava na Globo desde 2002, com mais de 30 anos dedicados ao jornalismo. Noriega exprimiu a sua mágoa especialmente à chefe que o demitiu.

“Eu tenho restrições a algumas pessoas na Globo. A pessoa que era minha chefe, quando assumiu, fez uma reunião comigo e pediu ajuda, porque não conhecia as pessoas. Ela poderia ter vindo me demitir cara a cara, com dignidade, com caráter. Não é uma mágoa, é uma decepção pelo comportamento”, completou.

