Norris admite que GP dos EUA decidiu a temporada da Fórmula 1

O Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 não foi nada bom para Lando Norris. O piloto da McLaren foi superado, tanto na sprint quanto na corrida principal pelo seu rival na disputa pelo título, Max Verstappen. De quebra, ainda viu Charles Leclerc conquistar a vitória em solo norte-americano.

Após a corrida em Austin, em conversa com a imprensa, Norris se mostrou abatido em relação às chances de título. Para ele, a disputa com Max Verstappen teve um momento decisivo no Circuito das Américas.

“Comprometeu bastante, foi um momento decisivo para o campeonato. Viemos para o GP dos Estados Unidos com a mente aberta, sem esperar dominar ou vencer. O fato de a Ferrari ser tão rápida mostrou que eles são igualmente competitivos. Mesmo se tivesse chegado à frente na curva 1, nunca teria terminado em primeiro ou segundo, só poderia ser terceiro”, disse Norris.

Título mais distante

Após o GP dos Estados Unidos, Verstappen abriu uma diferença de 57 pontos para Lando Norris na classificação do campeonato da Fórmula 1. O britânico classificou o fim de semana em Austin como “sem êxito”, admitiu que precisa melhorar, e quer apoio da McLaren para tentar algo ainda no campeonato, já que a equipe ainda briga pelo título de construtores.

“O cara que eu precisava vencer era Max, e isso eu não consegui. Então, foi um fim de semana sem êxito. Mas tivemos uma boa chance e eu tentei de tudo. Não foi bom o suficiente. Nós temos trabalho a fazer como equipe, mas também tem coisas que preciso melhorar comigo mesmo”, finalizou o piloto da McLaren.

Neste fim de semana, a Fórmula 1 estará no Autódromo Hermanos Rodriguez para o Grande Prêmio do México, no dia 27 de outubro.