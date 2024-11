Norte-americano é detido no Rio de Janeiro por suspeita de estupro de crianças

Um cidadão dos Estados Unidos foi preso no Rio de Janeiro, acusado de estupro de vulnerável. O incidente ocorreu na Barra da Tijuca, e está relacionado a uma escola da qual o acusado seria proprietário. As autoridades policiais do Rio de Janeiro estão investigando não apenas um, mas vários crimes que supostamente ocorreram dentro do ambiente escolar. O suspeito, cujo nome não foi divulgado, estava sob investigação desde 2022 e chegou a retornar aos Estados Unidos antes de voltar ao Brasil. A investigação tomou um rumo decisivo quando uma pessoa próxima a uma das vítimas entregou à polícia um CD contendo imagens e gravações dos supostos abusos sexuais contra menores.

Com esse material em mãos, a polícia conseguiu aprofundar suas investigações, o que culminou na prisão do americano em seu apartamento na Barra da Tijuca. As autoridades estão tratando o caso com a máxima seriedade, agora focando em identificar quantas outras crianças e adolescentes podem ter sido vítimas do acusado. O acusado está detido e enfrentará as acusações conforme a legislação brasileira. A polícia continua a investigação para esclarecer todos os detalhes e garantir que a justiça seja feita.