Nos EUA, Nivea Stelmann atualiza fãs após passagem do furacão Milton

Nivea Stelmann, no ar em Alma Gêmea, usou as redes sociais para atualizar os fãs após a passagem do furacão Milton pela Flórida. Ela mora no estado desde 2017, mas reside em Orlando, que não estava na rota do fenômeno natural.

“Amigos queridos, está tudo bem por aqui, graças a Deus! Sabemos que infelizmente muita coisa aconteceu no estado da Flórida. Aqui em casa, todos [estão] bem e em segurança”, começou a atriz.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Globo/Divulgação 2 de 4 Nivea Stelmann Globo/Divulgação 3 de 4 Agnews 4 de 4 Nivea Stelmann Globo/Divulgação

Ela explicou que estava em casa com a família e que nada aconteceu onde ela mora, mas não sabia como estavam outros locais em Orlando. A atriz detalhou ainda que não chegou a sofrer com nenhum efeito do furacão, diferente de casos como o de Adriana Sant’Anna e Rodrigão.

“Estamos com luz, comida, água. Agora é o momento de descansar e dormir até mais tarde”, contou. Além disso, ela garantiu que se precaveu como foi pedido. A casa foi limpa, as mesas retiradas, móveis externos foram colocados dentro da piscina.

“Fizemos tudo o que precisava ser feito. Mas garantir que nada vá acontecer, aí é com o cara lá de cima, com muita fé e oração”, finalizou.