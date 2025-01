Nos pênaltis, Juazeirense elimina o ASA e garante vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste

Na tarde desta quarta-feira (8), Juazeirense e ASA de Arapiraca se enfrentaram pela segunda fase da Pré-Copa do Nordeste. Depois de um empate sem gols no tempo regulamentar, as equipes se enfrentaram numa disputa de pênaltis, e depois de 11 cobranças, Bruno Oliveira converteu a cobrança que decretou a classificação do Cancão de Fogo.

Com este resultado, a Juazeirense conquistou a vaga para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Para que aconteça o sorteio dos grupos, é preciso que todos confrontos da segunda fase preliminar tenham definição. Além do time baiano, o Ferroviário venceu o Treze por 2 a 0 e avançou de fase.

Ainda hoje, o Botafogo da Paraíba vai enfrentar o Moto Club e o CSA vai duelar contra o Maracanã, completando a segunda rodada da fase preliminar do Nordestão. As duas partidas acontecerão às 20h.

Confira a lista de cobranças de Juazeirense e ASA:

Juazeirense: Zé Oliveira (X), Clebson (Gol), Tata (Gol), Bino (Gol), Júnior Santos (X) e Bruno Oliveira (Gol);

ASA: França (Gol), Carlos Henrique (Gol), Uelber (Gol), Fabrício Bigode (X), Thiago Gabriel (X) e Paulinho (X).

Confira a publicação oficial da Juazeirense: