Nossa sociedade vilaniza muito a sogra, diz Fernanda Souza, de volta ao Ilhados com a Sogra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Os conflitos entre sogras, genros e noras vão voltar ao ar na 2ª temporada de “Ilhados com a Sogra”, da Netflix. Ciúmes dos filhos, discordâncias sobre a criação dos netos ou saudades da cria vão ser abordados na nova leva de episódios, mais uma vez apresentados por Fernanda Souza.

Explorar a figura não muito popular da mãe da pessoa amada fez sucesso na plataforma, por isso a decisão de produzir uma nova leva de disputas. Após a estreia, o reality ficou por duas semanas no top 10 de séries em língua não inglesa mais vistas do streaming.

No programa, casais embarcam juntos para um lugar paradisíaco e enfrentam desafios para chegar ao prêmio final de R$ 500 mil. As duplas são formadas entre genros/noras e suas sogras. Seria essa parceria um dificultador? Para Fernanda Souza, não.

Ela questiona a figura desagradável geralmente associada a essas mulheres. “Elas são muito vilanizadas pela nossa sociedade. É como se [a sogra] sempre fosse a vilã, a errada da história”, diz à reportagem.

Para a atriz, o acerto foi o fator ineditismo em criar um reality que cria a chance de tentar humanizá-las.

“Antes de ser sogra, ela é mãe. E está ali com todas as suas dores, no papel de matriarca em uma sociedade em que tem que ser a forte, que dá conta de tudo. Mas ali ela se permite mostrar vulnerabilidades”, diz.

Seis famílias vão precisar expor suas relações para tentar ganhar o prêmio. Fernanda conta que nessa nova temporada foi mais difícil evitar se envolver com as histórias e personagens. Isso porque ela estava escolada, já sabia como seria o processo, que define como “emotivo”.

“Não aguento ver gente chorando, quando vejo, estou chorando junto”, diz, em tom de brincadeira. “Tem muita tensão nas provas. Se a pessoa não acha legal ver gente chorando, então é melhor ver outra coisa.” Os primeiros quatro episódios estreiam nesta quinta-feira (2) e os quatro finais, no dia 9.

