Nosso Lar terá terceiro filme com mulheres como protagonistas

6 de 6

Nosso Lar (15/06). Baseado no livro homônimo de Chico Xavier, o filme conta a jornada espiritual do médico André Luiz, que passa por um despertar depois de sua morte. Após vivenciar o sofrimento no purgatório, André é levado para a cidade de Nosso Lar, onde tem acesso a novas lições e conhecimentos