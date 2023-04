Nota de Pesar – Prefeitura lamenta morte de Rodrigo Kuada Soares

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas informa, com pesar, o falecimento de Rodrigo Kuada Soares nesta quarta-feira (26). Enfermeiro, Rodrigo foi secretário de Saúde em Teixeira de Freitas e diretor do Núcleo Regional de Saúde do Extremo Sul, atuando também em municípios vizinhos.

(Foto: aGazeta Bahia)

Neste momento de dor, a gestão municipal expressa seus sentimentos à família e aos amigos, e agradece pelos anos de dedicação pelo desenvolvimento e valorização da saúde não só em Teixeira de Freitas, como em todo o Extremo Sul baiano.

