NOTA: Escandurras e as bandas Autorais e Tio Elétrico comandam Réveillon da AABB Salvador

As vendas do Réveillon AABB Salvador, um dos eventos mais esperados no calendário de festas do clube AABB Salvador, em Piatã, está a todo vapor. Programado para receber famílias, casais e também grupos de amigos, o evento está preparando uma estrutura de primeira que preza não apenas pela diversão do público, mas também pelo conforto e comodidade de todos.

Integrando a grade de atrações do evento pela primeira vez, o cantor Escandurra fará uma apresentação enriquecida por muitas de suas composições, mesclando no repertório as obras autorais com releituras de canções de sucesso, que são a cara da Bahia. E a programação não para por aí: a banda Autorais, que tem nos vocais os cantores Tonho Matéria, Jorge Zárath e Tenison Delrey, programam um show super dançante regado a canções que marcam a história da música baiana. Completando a grade de atrações, o Réveillon da AABB Salvador recebe também a apresentação da banda Tio Elétrico, que garantem a diversão daqueles que amam dos embalos de músicas carnavalescas.

Além das atrações musicais, a diretoria do clube está envolvida nos detalhes para tornar o evento o mais confortável e atrativo. O público poderá contar com toda infraestrutura de segurança, espaço kids, posto de enfermagem, estacionamento gratuito e serviço de bar. Para quem desejar recepcionar 2025 com toda a família ou um grupo maior de amigos, o espaço conta com mesas para quatro pessoas que, instaladas em pontos estratégicos, permitem que o público possa ter uma visão privilegiada e panorâmica de toda a festa. As mesas dão direito também a uma champanhe e quatro taças personalizadas pra completar o brinde da virada do ano.

*SERVIÇO:*

O Que: Réveillon AABB Salvador

Quando: 31 de dezembro de 2024.

Horário da abertura dos portões: a partir das 20h

Onde: Clube AABB Salvador, em Piatã

Atrações: Escandurras, Autorais, Tio Elétrico

*VALORES:*

Mesa pra 4 pessoas (associados): R$1.080,00

Mesa para 4 pessoas (não associados): R$ 1.260,00

Ingresso Individual Pista (associado): R$ 210,00

Ingresso Individual Pista (não associado): R$ 270,00

Obs. Valores sujeitos a alteração de preço sem aviso prévio.

VENDAS: Secretaria do Clube AABB Salvador