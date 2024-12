NOTA: Jau, Filhos de Jorge, Pagod’árt, Belito e Dj Guiga formam a grade do Réveillon de Villas

Ingressos estão a venda

Com uma programação diversificada e um ambiente confortável, o Réveillon de Villas, realizado no Clube de Villas, em Lauro de Freitas, se destaca como uma das melhores opções para quem deseja curtir a noite da virada desfrutando de bons serviços e música de qualidade. Filhos de Jorge, Pagod’art, Jau, Belito e DJ Guiga, compõem a grade da festa que promete agradar tanto famílias, quanto grupos de amigos e casais que aguardam ansiosos a chegada de 2025.

A venda dos ingressos está a todo vapor e o público pode optar pelos setores mesas, open bar ou pista. Quem busca por uma experiência luxo, atendimento exclusivo e serviço open bar, deve escolher o setor Mesa. Além de disponibilizar uma tábua de frios e incluindo um espumante (por mesa), está área, com mesa para oito pessoas, terá o consumo de bebidas premium liberado em um open bar que contempla Whisky Chivas, Vodka Absolut, Cerveja Heineken (incluindo Heineken Zero Álcool), Cerveja Amstel Gin Beefeater, Red Bull, além de refrigerantes e água. Esse setor também conta com banheiros exclusivos, espaço kids e praça de alimentação.

Já o setor Open Bar é perfeito para quem prefere curtir o réveillon ao ar livre, também com acesso às bebidas premium e serviços de qualidade, além de banheiros exclusivos e um ambiente ideal para aproveitar os shows.

Para quem busca um réveillon animado a um preço mais acessível, o setor Pista oferece uma ótima relação custo-benefício. O público desse setor poderá aproveitar a festa ao som de grandes artistas, desfrutando dos serviços de bares e caixas volantes para facilitar o atendimento. Vale destacar que o espaço kids é cobrado à parte para quem adquirir ingressos desse setor.

O Réveillon de Villas está previsto para iniciar às 20h e seguirá com a sua programação até às 5h da manhã. A banda Filhos de Jorge, atração responsável pela contagem da virada, está programando um show exclusivo, pensado especialmente para a ocasião. O cantor Jau, promete embalar o público presente ao som de grandes sucessos da carreira, em uma apresentação que não vai economizar em animação. Compondo a grade de atrações, o cantor Belito também promete um show completo e regado de música boa. A banda Pagod’art, levará para a noite o agito de músicas memoráveis da carreira e que são a cara da Bahia, sacudindo o público até o dia amanhecer. Nos intervalos dos shows, nada de descanso: DJ Guiga é quem comandará a pista em um set list com a melhores batidas eletrônicas.

Os ingressos para o Réveillon de Villas variam de R$ 190,00 a R$ 4.900,00. Os interessados podem adquirir os acessos pela plataforma Ticket Maker ou presencialmente a loja da Ticket Maker (Parque Shopping Bahia), nas lojas do Pida (Shopping Paralela, Shopping Piedade, Shopping Salvador e Salvador Norte Shopping), além da secretária do Clube de Villas e do Brizza Beach Club, em Buraquinho.

Os ingressos podem ser parcelados em até três vezes sem juros. Crianças até 09 anos têm entrada gratuita e até 16 anos pagam meia-entrada, mediante comprovação. É importante lembrar que os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio. O evento acontecerá no dia 31 de dezembro.

*SERVIÇO*

*DATA:* 31 de dezembro de 2024

*HORÁRIO:* das 20h às 5h

*LOCAL:* Clube de Villas, Lauro de Freitas

*ATRAÇÕES:* Filhos de Jorge, Jau, Pagod’art, Belito e DJ Guiga

*VENDAS*:

*VENDAS FÍSICAS:*

– *TICKET MAKER* | Parque Shopping Bahia

– *CLUBE DE VILLAS* | Endereço: R. Renato Conceição, 220 – Buraquinho, Lauro de Freitas – BA, 42700-000

– *BRIZZA BEACH CLUB* | Endereço: R. Praia do Mucuripe, s/n – Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas – BA, 42708-360

– *PIDA* | SHOPPPING PIEDADE | SHOPPING PARALELA |SALVADOR SHOPPING | SALVADOR NORTE SHOPPING

*VENDAS ON-LINE:* www.ticketmaker.com.br

*MAIS INFORMAÇÕES:* (71) 99119-5263 | Instagram: @reveillondevillas