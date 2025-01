Notas do Enem 2024 são divulgadas nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (13), o Inep anunciou a liberação das notas do Enem 2024, que já estão disponíveis na “Página do Participante”. Com a divulgação dos resultados, os alunos têm a oportunidade de se inscrever no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que estará aberto de 17 a 21 de janeiro, permitindo que concorram a vagas em universidades federais. Em sequência, a inscrição para o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) também serão abertas e os alunos utilizaram as notas do Enem para concorrerem a bolsas de estudos e financiamentos nas instituições de ensino particulares.

A aplicação do Enem 2024 ocorreu em dois dias, 3 e 10 de novembro, e contou com a participação de mais de 4,3 milhões de candidatos. Este exame é fundamental para avaliar o aprendizado dos estudantes ao final da educação básica e se destaca como uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil. Entre os dados relevantes, destaca-se o aumento no número de inscritos, que subiu de 3,9 milhões no ano anterior para 4,3 milhões em 2024. Além disso, a taxa de abstenção apresentou uma leve redução, passando de 32% para 30%.

Além de ser um critério para ingresso nas universidades brasileiras, os resultados do Enem também são aceitos em algumas instituições de ensino em Portugal, ampliando as oportunidades para os estudantes que desejam estudar fora do país.

