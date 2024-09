Nova ação de Luciano Huck recebe 3 mil reclamações de consumidores

O Familhão, um quadro criado por Luciano Huck para presentear o público do Domingão e clientes de uma nova marca com uma barra de ouro no valor de R$ 1 milhão por mês, recebeu mais de 3 mil reclamações de consumidores no site Reclame Aqui, segundo um levantamento do portal RD1.

Ainda segundo o veículo, o Familhão recebeu 3.087 reclamações. Nos últimos 6 meses, 2.577 clientes detonaram a atração na plataforma de queixas, porém, com 100% das declarações respondidas pelos representantes da marca de Huck.

As queixas incluem dificuldade no cancelamento da assinatura e problemas com a cobrança. Um cliente de Maceió (AL) relatou não conseguir cancelar o serviço após várias tentativas, enquanto uma consumidora de Sorocaba (SP) disse que, mesmo após confirmar o cancelamento, a cobrança foi feita novamente.

Um consumidor de Brasília (DF), reclamou que o saldo obtido com o investimento de R$ 20 não era suficiente para adquirir produtos acessíveis nas lojas parceiras, expondo dificuldades em encontrar itens de acordo com o valor disponível.

Como funciona o Familhão? Lançado em março no Domingão com Huck, na TV Globo, o programa realiza um sorteio mensal de R$ 1 milhão. Para concorrer ao prêmio, é preciso fazer parte do programa de benefícios, comprando um crédito de R$ 20, que dá direito a um número para o sorteio.

Diferentemente da loteria ou de uma raspadinha, o saldo das ‘apostas’ vira crédito para ser gasto na compra de produtos de empresas parceiras, e a pessoa ainda ganha cupons de desconto em serviços de telefonia celular, streaming, abastecimento de combustível e delivery.

Os prêmios no sorteio de R$ 1 milhão são revelados durante um quadro no Domingão, com a presença dos vencedores.