Nova cara do Brasil em 2025: mais idosos, menos crianças e vida mais longa

Um futuro com mais anos de vida e famílias menores. Essa é a perspectiva para os brasileiros, conforme as mais recentes projeções populacionais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Uma criança que nascer no Brasil em 2025 poderá esperar viver, em média, até os 76,8 anos, um aumento significativo em relação às gerações anteriores. Esse aumento na expectativa de vida é resultado de avanços na medicina e em condições de vida.

Mudança também traz desafios

No entanto, essa mudança demográfica traz consigo outros desafios;

A taxa de fecundidade, ou seja, o número médio de filhos por mulher, está em queda;

Em 2025, a expectativa é de apenas 1,53 filhos por mulher — bem abaixo dos 2,32 registrados em 2000;

Essa redução resulta em famílias menores e uma população cada vez mais envelhecida.

Em 2070, por exemplo, a população brasileira terá um perfil bastante diferente;

A proporção de idosos com 60 anos ou mais deve chegar a 37,8% , enquanto a de crianças e adolescentes diminuirá significativamente;

, enquanto a de crianças e adolescentes diminuirá significativamente; Essa mudança exige uma adaptação das políticas públicas, com foco em áreas como saúde, previdência e assistência social.

Projeções do IBGE apontam para um Brasil com uma população mais longeva e com uma estrutura familiar diferente. (Imagem: DC Studio/Shutterstock)

A expectativa de vida, no entanto, não é homogênea em todo o território nacional. Regiões como Sul e Sudeste apresentam indicadores mais elevados, enquanto o Nordeste e o Norte registram taxas ligeiramente inferiores. Essa disparidade reflete as desigualdades sociais e econômicas existentes no país.

No fim, as projeções do IBGE apontam para um Brasil com uma população mais longeva e com uma estrutura familiar diferente. Essa transformação exige um debate sobre os desafios e as oportunidades que se apresentam, como a necessidade de garantir uma vida digna para os idosos e a adaptação do mercado de trabalho às novas demandas.

