Nova diretoria toma posse na Associação dos Procuradores do Estado da Bahia

A Associação dos Procuradores do Estado da Bahia (APEB-BA) dará posse a uma nova diretoria nesta quinta-feira (30), às 17h, no Hotel Mercure Salvador Rio Vermelho. O evento reunirá procuradores, autoridades, representantes do sistema de Justiça e convidados.

A nova gestão, que atuará no triênio 2025-2027, será liderada por Téssio Rauff de Carvalho Moura, que sucede a atual presidente, Cinthya Viana. Além dele, serão empossados os integrantes da mesa da assembleia geral, diretoria e dos conselhos fiscal e de ética. Todos fazem parte da chapa “Diálogo, Unidade e Construção”, que obteve votação expressiva no pleito realizado em dezembro de 2024.