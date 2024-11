Nova embaixada dos EUA deve ficar pronta até 2031. Veja tour virtual

A nova embaixada dos Estados Unidos está em obras em Brasília, no mesmo local da original, no Setor de Embaixadas Sul. A expectativa é que a construção termine até 2031.

A embaixada elaborou o esboço de como o local ficará quando finalizada a obra. Confira o tour digital:

De acordo com a embaixada, a obra terá impacto econômico de US$ 315 milhões. A estimativa é que 2,4 mil trabalhadores sejam empregados durante a construção — 800 devem trabalhar diariamente durante o pico da construção.

O projeto deve ser concluído em até 76 meses.

12 imagens Fechar modal. 1 de 12 Divulgação/Embaixada dos EUA 2 de 12 Divulgação/Embaixada dos EUA 3 de 12 Divulgação/Embaixada dos EUA 4 de 12 Divulgação/Embaixada dos EUA 5 de 12 Divulgação/Embaixada dos EUA 6 de 12 Divulgação/Embaixada dos EUA 7 de 12 Divulgação/Embaixada dos EUA 8 de 12 Divulgação/Embaixada dos EUA 9 de 12 Divulgação/Embaixada dos EUA 10 de 12 Divulgação/Embaixada dos EUA 11 de 12 Divulgação/Embaixada dos EUA 12 de 12 Divulgação/Embaixada dos EUA

A área construída bruta terá cerca de 27 mil m², além de 21 mil m² bruto de chancelaria. No tour virtual disponibilizado pela embaixada, a edificação conta com três andares, quadras esportivas de basquete, tênis e vôlei, além de piscina e academia.

No espaço, serão 347 vagas de estacionamento, mais 1,1 mil m² de espaço comunitário.

A vegetação da área vai conservar a paisagem histórica e as características originais do pátio projetado pelo arquiteto paisagista brasileiro Roberto Burle Marx. O espaço terá 24 espécies de plantas nativas do Cerrado, além de outras 32 espécies nativas brasileiras.