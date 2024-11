Nova execução em Teixeira de Freitas, preocupa a comunidade e deixa mistério no ar

No período noturno desta quinta-feira (07) de novembro, o cenário de horror tomou conta da Rua Marquesa de Santos, no bairro Arco Verde, em Teixeira de Freitas. A paz da comunidade foi rompida por uma rajada de tiros que vitimou MAXUEL NASCIMENTO MORAIS (20 anos). O jovem foi encontrado caído, atingido por pelo menos sete disparos de pistola calibre .380 no tórax, nas costas e na cabeça.

Assim que ouviram os tiros, moradores, aterrorizados, notificaram a Polícia Militar. Equipes de socorro, incluindo o SAMU, chegaram rapidamente ao local, mas puderam apenas constatar o óbito do rapaz. A cena deixava claro, que o crime foi uma execução. No chão, nove estojos de munição se espalhavam, evidência da intensidade dos disparos que silenciaram a vida de Maxuel.

Mistério e Investigação Intensa

O mistério se aprofunda com relatos da família, que revelaram que Maxuel estava morando em Bertópolis (MG) e havia retornado a Teixeira de Freitas apenas um dia antes do crime. Na tarde do fatídico dia, ele recebeu um telefonema enigmático de uma mulher e saiu de casa, no bairro Rosa Luxemburgo, para se encontrar com ela. Sem histórico criminal ou envolvimento com atividades ilícitas, os familiares suspeitam que o homicídio possa ter sido motivado por razões passionais.

Agora, a polícia mergulha em uma investigação rigorosa, analisando o teor do telefonema e buscando identificar a pessoa que Maxuel teria encontrado antes de sua morte. A família clama por respostas, exigindo que os culpados por esse crime brutal sejam levados à justiça.

A comunidade de Teixeira de Freitas vive a tensão de um mistério sem resposta, enquanto os investigadores não medem esforços para solucionar o caso e trazer paz a uma família dilacerada pela violência.