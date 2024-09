Nova marca! Vasco e Palmeiras batem recorde de público no Brasil

O jogo entre Vasco e Palmeiras, pela 27ª rodada do Brasileirão neste domingo (22/9), bateu o recorde de público de Brasileirão na temporada de 2024. A partida foi realizada pelo Metrópoles Sports na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O jogo terminou 1 x 0 para o Alviverde. No total, 62.186 torcedores presenciaram a vitória palmeirense em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. Foram vendidos 64.848 ingressos, mas nem todos compareceram.

O único gol foi marcado pelo atacante Flaco Lopes em um erro de saída de bola vascaína. O público pagante para ver o gol do argentino supera o número de Flamengo e Criciúma, também realizado pelo Metrópoles Sports no Mané Garrincha, em julho. Pela 18ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro venceu por 2 x 1 diante de 60.127 espectadores pagantes.

Recorde na temporada brasileira

Além do recorde do Brasileirão, o público presente na partida entre Vasco e Palmeiras também estabeleceu uma nova marca no futebol brasileiro levando em consideração o ranking de outras competições disputadas no país, como a Copa do Brasil, Libertadores e campeonatos estaduais. O recorde anterior pertencia ao jogo entre Flamengo e Bahia, pela semifinal da Copa do Brasil, que contou com 60.839 pagantes no Maracanã.

Próximo compromisso

Após o resultado entre Vasco e Palmeiras, o próximo jogo na Arena BRB Mané Garrincha será entre Botafogo e Grêmio, no próximo sábado (28/9), pela 28ª rodada do Brasileirão.

Metrópoles Sports A partida foi mais uma atração do Metrópoles Sports – vertente responsável pela produção de eventos esportivos do Grupo Metrópoles.

Desde 2022, a empresa organiza partidas pelas principais competições nacionais de futebol, como duas edições da Supercopa do Brasil, entre elas a Supercopa Rei, em fevereiro, grandes jogos de campeonatos como Copa do Brasil, Brasileirão, Carioca, Paulista, Mineiro, Gaúcho, além de um amistoso da Seleção Brasileira feminina.