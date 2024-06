Nova onda de calor atinge Centro-Sul do Brasil

A semana se iniciou com uma previsão climática que traz novidades para a região Centro-Sul do Brasil, destacando-se por um período de maior estabilidade atmosférica. No entanto, o litoral que se estende de São Paulo ao Rio de Janeiro pode esperar por chuvas, embora estas sejam de natureza leve e não representem uma ameaça significativa de transtornos. O destaque fica por conta da aproximação de uma onda de calor, que promete temperaturas acima da média, caracterizando um “veranico”, ou seja, um período de calor atípico para a época. As previsões apontam para um aumento considerável nas temperaturas, com algumas áreas do país preparando-se para enfrentar máximas que podem chegar a 32ºC. O Mato Grosso do Sul poderá experimentar temperaturas ainda mais elevadas, atingindo até 35ºC até meados de junho. No Rio Grande do Sul, o calor também será sentido, com máximas que podem alcançar os 30ºC.

Embora este aumento de temperatura não deva atingir os extremos vistos em ondas de calor anteriores, ele ainda marca uma elevação notável em relação às médias típicas para este período do ano. Quanto às chuvas previstas, espera-se que sejam de curta duração, especialmente no sul do Rio Grande do Sul, onde, além das precipitações, podem ocorrer ventanias que variam de 30 a 50 km/h. Esta instabilidade climática se estenderá até o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, afetando também a costa do Nordeste. No entanto, assim como no Sul, as chuvas esperadas são passageiras e não devem causar maiores preocupações. Em termos de temperaturas específicas para algumas capitais, São Paulo e Porto Alegre podem aguardar máximas em torno de 22ºC, enquanto Goiânia se prepara para um clima mais seco, com mínimas de 16ºC e máximas que podem chegar a 31ºC.