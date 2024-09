Nova onda de calor deve atingir Brasil de 2 a 13 de setembro

De acordo com a Livian Weber da Jovem Pan, a previsão do tempo para o início de setembro destaca um cenário de temperaturas acima da média e precipitações abaixo da média. Um bloqueio atmosférico nas regiões centrais do país impede a aproximação de frentes frias, resultando em um clima quente e seco. As regiões mais afetadas incluem Rondônia, sul do Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e noroeste do Paraná, onde as temperaturas podem ficar até 5 °C acima da média até pelo menos o dia 13 de setembro. A previsão indica que a maior parte do Brasil enfrentará temperaturas elevadas e ausência de chuvas durante este mês. A umidade relativa do ar deve cair abaixo dos 12% em algumas áreas, como sul do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, interior de Minas Gerais e interior de São Paulo, configurando uma condição de emergência.

A população dessas regiões deve tomar cuidados extras com a hidratação e evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Para esta segunda-feira (2), o sol predomina nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e sul do Brasil, sem previsão de chuva. As manhãs ainda podem ser um pouco frias, mas as tardes serão bastante quentes. Em São Paulo, a temperatura mínima é de 17 °C e a máxima pode chegar a 29 °C. Porto Alegre terá mínima de 12 °C e máxima de 18 °C, enquanto Cuiabá enfrentará um calor intenso, com mínima de 22 °C e máxima de 39 °C.

Publicado por Luisa Cardoso