Nova política industrial de Lula causa dúvidas no setor após euforia

Indústria ainda procura entender detalhes sobre investimentos de R$ 300 bi previstos para aplicação até 2026

O vice-presidente Geraldo Alckmin (à esq.) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (à dir.) durante evento de lançamento da “Nova Indústria Brasil” Ricardo Stuckert/Presidência – 22.jan.2024

Houldine Nascimento 26.jan.2024 (sexta-feira) – 23h33



O setor industrial ainda busca detalhes de como serão canalizados os investimentos de R$ 300 bilhões anunciados na 2ª feira (22.jan.2024) pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Depois da euforia, parte da indústria está em dúvida sobre a proposta, que estabelece que a quantia deve ser aplicada até 2026.

Há um sentimento de que os recursos são um importante ponto de partida para a retomada de uma política industrial no país, mas que é preciso implantar medidas consistentes, conforme apurou o Poder360. A “Nova Indústria Brasil”, como é chamada a proposta, foi um dos temas discutidos entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Gomes, nesta 6ª feira (26.jan.2024).

Os 2 se reuniram no escritório do ministério em São Paulo (SP). O encontro também contou com a participação do vice-presidente do Conselho Global da Shein, Marcelo Claure.

Em 20 de abril, a varejista chinesa anunciou um acordo com a Coteminas (Companhia de Tecidos Norte de Minas), empresa que pertence a Josué Gomes. Eis a íntegra do comunicado (PDF – 62 kB).

Fazenda em 2º plano O Ministério da Fazenda, contudo, não ficou a cargo de tocar a proposta. Haddad nem sequer esteve presente no lançamento da “Nova Indústria Brasil”.

O plano foi apresentado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e tem como mote a volta do Estado como principal indutor do desenvolvimento nacional. Leia a íntegra do documento (PDF – 20 MB).

O anúncio contou com as participações efetivas dos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Esther Dweck (Gestão e Inovação).

Anúncio veloz O novo plano do governo para a indústria nacional foi entregue ao presidente Lula ainda na 2ª feira (22.jan), durante a reunião do CNDI (Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial), realizada no Palácio do Planalto.

A chamada do evento reforçava o acesso do chefe do Executivo ao conteúdo só no dia. Em seguida, houve a divulgação do programa à mídia.

Dos R$ 300 bilhões previstos para a nova política, R$ 106 bilhões já haviam sido anunciados em julho de 2023, na 1ª reunião do CNDI. O plano tem ações previstas para a próxima década, até 2033.

“1º passo” O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) avalia que o plano se baseia “nas melhores práticas internacionais”.

Em nota divulgada nesta 6ª feira (26.jan), afirma que os R$ 300 bilhões “têm potencial para estabelecer as bases para se reiniciar o desenvolvimento do setor”.

A entidade, contudo, chama o programa de “1º passo” e diz que a medida visa à promoção de “melhores condições de concorrência”.

“Precisamos continuar na direção correta, para que o Brasil possa ter uma política industrial consistente, de longo prazo, com previsibilidade e segurança jurídica e sem os famosos ‘puxadinhos’. Ao mesmo tempo, deveremos atuar de modo intenso para a redução do famigerado ‘Custo Brasil’ e elevar o Brasil a um patamar decente de competitividade. Quem se beneficia é o país. Por isso, a iniciativa deve ser apoiada”, afirma.