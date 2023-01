Nova referência do Horto Florestal, Monvert tem entrega antecipada

A incorporadora OR anunciou a entrega antecipada da nova referência do Horto Floresta, o Monvert. O empreendimento de luxo apresenta um conceito de exclusividade, com um design que se conecta com a natureza e proporciona uma qualidade de alto padrão.

Unindo tecnologia e sustentabilidade, o projeto Monvert, cujo nome faz alusão à expressão francesa ‘mon vert’ (meu verde), traz as principais tendências tecnológicas para diminuir os impactos ambientais, como o uso de painéis fotovoltaicos para geração de energia, instalação de lâmpadas LED nas áreas de convivência, que contribuem com redução de até 36% no consumo da energia.

Pensado estrategicamente para atender as necessidades do público da região, oferecendo conforto, praticidade e sofisticação, a construção do Monvert teve o seu sucesso de vendas conquistado em seu lançamento ao final de 2018, quando 140 unidades foram esgotadas em menos de 30 dias.

Eduardo Pedreira, presidente da OR, destaca a importância do empreendimento de referência nesta região. “O Horto Florestal surgiu com o traço de inovação e pioneirismo da OR, que imprimiu em cada empreendimento lançado à qualidade, a sofisticação e a elegância que viraram sinônimo do bairro. Uma história de sucesso que é retomada em grande estilo”, revela.

Além disso, o Monvert é o primeiro empreendimento da OR a compensar parte de suas emissões de carbono provenientes da atividade construtiva, o que deu origem ao programa Refloresta. Esse projeto contempla o plantio de mais de 2 mil árvores nativas da Mata Atlântica em áreas de proteção ambiental que propiciarão a recuperação de áreas degradadas, o que promove a proteção dos solos, a recuperação de nascentes, a disponibilidade da água e ainda gera impacto positivo para a comunidade local.

O empreendimento foi o primeiro residencial do Norte-Nordeste a receber o selo EDGE de Construção Sustentável, uma certificação criada pelo IFC (International Finance Corporation), membro do Grupo Banco Mundial.

Todas essas estratégias ESG incorporadas ao produto também possibilitou a conquista do IPTU Verde Nível Ouro, que garantirá aos proprietários 10% de desconto no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), iniciativa da Prefeitura de Salvador para incentivar a implantação de práticas sustentáveis nas construções.

Com o compromisso de ampliar os benefícios às comunidades do entorno e sociedade em geral, a OR realizou a entrega da Praça Estácio Gonzaga, com bicicletário para lazer, dispositivo de carregamento USB, ponto para foodtruck e totem para carregamento de carros elétricos.

Estrutura

O Monvert conta com duas torres, com nomes inspirados em regiões da França – Auvérnia e Borgonha –, com 34 e 36 andares, respectivamente. A metragem dos apartamentos da torre Borgonha é de 230,32 m², e da Auvérnia 285,54m², ambas com dois apartamentos por andar, com hall social individualizado e quatro suítes.

Foto: Divulgação

Surpreendente por natureza e prezando pela inovação e tecnologia, o condomínio possui aplicativo de inteligência artificial com fechaduras biométricas, base para automação nos apartamentos e vaga rotativa para carregamento de carros elétricos.

Nos espaços comuns do Monvert a infraestrutura conta com área verde de aproximadamente 2.600 m², praça central com piscinas adulto e infantil, Yacht Bar, quadra de tênis, espaço gourmet, salão de festas adulto e infantil, brinquedoteca, parque infantil, espaço health (piscina com raia coberta, sala de massagem e sauna), academia, beach tennis, área verde com mirante integrado à vegetação original e diferenciais como sport bar com boliche e um teen lounge.

O empreendimento, que está localizado próximo a farmácias, escolas, supermercados, padarias, restaurantes e centros de compras, possui ainda acesso por duas portarias distintas (Ruas Estácio Gonzaga e Desembargador Plínio Guerreiro), estacionamento para visitantes, quatro vagas de garagem por apartamento, car wash (sistema ‘pay-per-use’), sala de descanso para motoristas, elevadores de serviço tipo maca, área reservada para coleta de lixo no pavimento e gerador de energia para elevadores, proporcionando total conforto para moradores, visitantes e colaboradores.

Empregos e inclusão

Para a construção desta nova referência do Horto Florestal, foram gerados mais de 1.800 empregos diretos e indiretos durante a realização da obra, contribuindo também com a economia local. “Este residencial faz parte do compromisso da incorporadora com o desenvolvimento econômico e melhoria da sociedade, foram gerados diversos empregos diretos durante a construção”, ressalta Eduardo Pedreira.

Foto: Divulgação

Visando contribuir para um ambiente de trabalho mais justo, plural, inclusivo e diversificado desses funcionários, a OR instituiu o Comitê de Diversidade e Inclusão da OR com atuação no Monvert, que tem por objetivo desenvolver políticas e ações transformadoras para seus colaboradores e consequentemente para a sociedade, com projetos como a capacitação sobre diversidade, letramento racial, bate-papo sobre assédio, mentoria de mulheres, protagonismo negro, conscientização sobre acolhimento ao público LGBTQIA+, presença feminina nas obras e participação como signatária da ONU Mulheres.

Uma das ações realizadas no empreendimento que merece destaque, é o programa ‘Mulheres na Obra’, um projeto que tem o intuito de promover o trabalho da mulher dentro da construção civil, buscando desconstruir a ideia de que o ambiente da construção civil é apenas para o homem.

Para a funcionária Marli, beneficiada pela iniciativa, a experiência com a implantação do programa tem sido positiva. “Essa experiência é a melhor que já vivi, pois sou respeitada da melhor forma possível e não existe desigualdade. Em outros locais já sofri preconceito por ser mulher e aqui é uma empresa qualificada que tem esse projeto ‘Mulheres na Obra’, e espero que esse projeto possa expandir para outras empresas. Minha palavra-chave é gratidão, a OR é uma empresa que dá oportunidade de nós mulheres ocuparem nossos espaços, lugar de mulher é onde ela quiser.”