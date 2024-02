Nova reunião do Conselho da Vale termina sem definição sobre CEO

Colegiado voltará a se reunir nos próximos dias para tratar da sucessão de Eduardo Bartomoleo; falta de consenso entre acionistas trava decisão

O mandato do atual CEO da Vale termina em maio; na foto, placa de um escritório da companhia Divulgação/Vale

Geraldo Campos Jr. 15.fev.2024 (quinta-feira) – 22h06



O Conselho de Administração da Vale adiou novamente a definição sobre o comando da empresa. Uma reunião extraordinária foi realizada nesta 5ª feira (15.fev.2024), mas terminou “inconclusiva”. Ainda não há um consenso entre os acionistas sobre a manutenção do atual CEO, Eduardo Bartolomeo, ou a sua substituição. O mandato do executivo termina em maio.

O Poder360 apurou que uma votação realizada nesta 5ª sobre as duas possibilidades terminou em empate. Dos 13 integrantes do Conselho, 6 votaram para reconduzir Bartomoleo e 6 para dar início a um processo de seleção de outro nome. Luís Henrique Guimarães, representante da Cosan no colegiado, absteve-se.

Segundo comunicado enviado pela Vale e assinado pelo presidente do Conselho de Administração, Daniel Stieler, o colegiado voltará a se reunir nos próximos dias em busca de uma definição sobre o assunto.

Caso opte por substituir Bartolomeo, a empresa precisará iniciar um processo de seleção para buscar um novo nome. O estatuto social da Vale determina que seja contratada uma empresa reconhecida internacionalmente na área de seleção de executivos para auxiliar na elaboração dessa lista.

A possibilidade de recondução de Bartolomeo esbarra no desinteresse pela continuidade do atual CEO de alguns acionistas, sobretudo a Previ, fundo de pensão do Banco do Brasil. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem se mostrado insatisfeito com atual gestão da empresa.

Segundo apuração do Poder360, votaram contra a recondução de Bartolomeo os dois representantes da Previ e o indicado pela Bradespar. Também seguiram essa linha 2 conselheiros independentes e o representante dos trabalhadores. Os demais independentes e o indicado pela Mitsui votaram para manter o atual CEO.

Lula tenta emplacar um nome mais próximo ao Planalto como CEO da Vale. O governo pressionou para que o escolhido fosse o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, mas recuou depois da reação negativa dos acionistas e do mercado. Ainda assim, não quer a manutenção de Bartolomeo.