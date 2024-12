Nova secretária de Nunes, Angela Gandra foi indicada por Zoe Martínez

São Paulo – Anunciada nesta quinta-feira (26/12) pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) como a nova secretária de Relações Internacionais da Prefeitura da capital, a advogada Angela Gandra chegou ao cargo por indicação da vereadora Zoe Martínez (PL), nome de confiança da família Bolsonaro.

Ex-comentarista política, Zoe foi eleita vereadora com mais de 60 mil votos nestas eleições, sendo uma das maiores apostas não só do PL, como também do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Zoe se engajou na campanha de Nunes ao longo do segundo turno e, após a reeleição do prefeito, teria indicado a ele o nome de Angela Gandra, que é filha do jurista Ives Gandra Martins e foi secretária da Família no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos sob o comando de Damares Alves (Republicanos), durante o governo Bolsonaro.

Nascida em Cuba e naturalizada brasileira, Zoe listou não só o currículo acadêmico de Angela, que é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como o fato de ela ter atuado como gerente de Relações Internacionais da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp).

Nesta quinta, Nunes se reuniu com Angela e Zoe na Prefeitura para uma conversa. Após o encontro, o prefeito já anunciou a advogada como sua futura secretária a partir de 1º de janeiro, reforçando o fato de ela falar 7 línguas.

Nas redes sociais, Zoe divulgou um vídeo de Nunes e Angela conversando. A nova vereadora aparece nas imagens sorrindo e fazendo sinal positivo com as mãos.