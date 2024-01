Nova subvariante da Covid-19 é identificada em pacientes do Mato Grosso

Quatro pacientes da região do Mato Grosso foram diagnosticados com uma nova subvariante da Covid-19, chamada JN 2.5. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado (SES-MT). O sequenciamento genético foi realizado pelo Laboratório Central da Secretaria de Saúde e revelou que essa nova subvariante surgiu a partir da mutação Ômicron. Dos infectados, uma paciente que possuía uma doença pulmonar morreu e outras três receberam alta médica. A causa do óbito da quarta paciente está sendo investigada. Além do Brasil, a subvariante JN 2.5 também já foi identificada em outros países, como Canadá, França, Polônia, Espanha, Estados Unidos, Suécia e Reino Unido.

