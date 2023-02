Novas cenas de Jade Picon em Travessia viram piada na web

Em Travessia, a personagem de Jade descobriu que o pai sofreu um acidente. A cena de drama feita pela ex-BBB não agradou o público 03/02/2023 9:56, atualizado 03/02/2023 9:56

Reprodução/TV Globo

O episódio de Travessia dessa quinta-feira (3/2) deu o que falar na web. Guerra (Humberto Martins) e Cidália (Cássia Kis) sofreram um grave atentado, porém, não foi a tragédia que chamou atenção dos telespectadores.

Quem roubou a cena foi Jade Picon, que interpreta a personagem Chiara, filha de criação do empresário. Não é a primeira vez que a influencer protagoniza uma cena dramática na trama. A jovem vivenciou seus dramas na novela, e virou assunto na web pelo desempenho. Dessa vez, não foi diferente.

Ao receber a notícia de que seu pai havia sofrido um acidente, Chiara fez uma cena que entreteve bastante o público. Nas redes, os internautas não perderam a oportunidade de fazer piada com a atuação de Jade.

3 Cards_Galeria_de_Fotos

Jade Picon Froes, de 20 anos, nasceu em São Paulo, em 2001. Tornou-se influenciadora digital e dona de uma marca de roupa homônima, a Jade²Reprodução/ Instagram

***jade-picon-saiba-quem-é

Com mais de 18 milhões de seguidores só no Instagram, a jovem, que é sucesso na internet, ainda acumula 400 mil fãs no Twitter e mais de 1 milhão de seguidores no YouTubeReprodução

***jade-picon-saiba-quem-é

Dona de uma beleza ímpar, Jade começou sua carreira ainda criança, fazendo propagandas. Contudo, tornou-se conhecida ao participar do canal do irmão, o também influenciador Leo Picon, no YouTubeReprodução/ Instagram

***jade-picon-saiba-quem-é

Sua postura perante as câmeras e aparência chamaram tanto a atenção dos internautas que Jade começou a fazer mais sucesso do que o próprio irmãoReprodução/Instagram

***jade-picon-saiba-quem-é

Em 2018, Jade e o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, engataram um romance. O namoro durou três anos e o ex-casal terminou o relacionamento de forma amigável, aparentementeReprodução

***jade-picon-saiba-quem-é

No entanto, boatos de que a influenciadora teria ficado com Neymar enquanto ainda estava com João Guilherme começaram a circular pelas redes. Por conta disso, Jade e o ator começaram a se estranharRaul Aragão/Harper’s Bazaar

***Jade-picon-saiba-quem-e

A situação piorou quando o modelo Gui Araújo revelou, em A Fazenda, que também teria se relacionado com a jovem empresária, enquanto ela namorava o filho de LeonardoReprodução

***jade-picon-saiba-quem-é

A influencer nega ter se relacionado com o ex-peão quando estava comprometida. Apesar da declaração, ela e João Guilherme trocam farpas nas redes sociais desde entãoReprodução/ Instagram

***jade-picon-saiba-quem-é

A polêmica recente envolvendo o nome da moça não foi capaz de interromper sua fama. Jade segue a todo vapor e tem visto seus números aumentado cada vez mais nas redes sociaisRaul Aragão/Harper’s Bazaar

***jade-picon-saiba-quem-é

O sucesso da influencer é tanto que, inclusive, ela foi selecionada para participar da 22ª edição do reality show Big Brother Brasil, da Rede GloboRaul Aragão/Harper’s Bazaar

***foto-Jade-Picon-bbb22

A influencer, no entanto, resistiu até a sétima semana. Com 84,93% dos votos, Jade foi eliminada da edição. Ela disputava o paredão com seu maior rival no jogo, Arthur Aguiar (1,77%), e Jessi (13,3%).Reprodução/Instagram

“Jade Picon” e “Chiara” ficaram entre assuntos mais comentados do Twitter.

“Gente, é muito ruim. Coitada da Drica tendo que segurar personagem no meio disso aí”, comentou uma usuária do Twitter. “Chega até dar vontade de me contorcer vendo essas cenas dela onde deveria entregar drama e entrega o mesmo carisma de uma porta”, disse outra. “Essa cena da Jade Picon deve ganhar um Oscar”, ironizou uma terceira pessoa.

Confira a cena:

e foi aqui que jade picon ganhou o emmy de melhor atriz ! pic.twitter.com/jYRbrlm0Kr

— matheus (@whomath) February 3, 2023

