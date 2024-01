Novelas da Globo registram a pior audiência desde apagão em SP

Reprodução/Globo

1 de 1 Logo novela Fuzuê – Metrópoles – Foto: Reprodução/GloboO público não quis saber de novelas e se preocupou apenas em curtir o Ano-Novo ao lado de amigos e familiares. As festas de fim de ano fizeram com que as novelas da TV Globo registrassem, na última sexta-feira (29/12), a pior audiência desde o apagão elétrico que atingiu São Paulo.

Dados do Kantar Ibope Media, divulgados pelo site Notícias da TV, apontam que a novela Elas por Elas marcou apenas 11,5 pontos na grande São Paulo, enquanto Fuzuê apresentou 15,6 pontos. Terra e Paixão, por sua vez, fez 25,5 pontos na audiência.

Como base de comparação, a queda de energia em São Paulo, que aconteceu em 3 de novembro, fez com que Elas por Elas marcasse o pior desempenho de uma trama das 18h desde 21 de novembro de 2021.

Terra e Paixão, por sua vez, teve seu índice mais baixo, com 20,6 pontos. Fuzuê conseguiu apenas 13,5 pontos na grande São Paulo, o pior desempenho de uma novela das 19h em mais de 50 anos.

