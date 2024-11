Novelas, Game of Thrones e Racionais: o que caiu no 1º dia de Enem

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi neste domingo (3/11) e contou com temas multiculturais, que passearam por teledramaturgia, literatura e movimentos sociais.

Além da redação sobre Desafios para a valorização da herança africana, os candidatos precisaram responder 45 questões de Linguagens e 45 questões de Ciências Humanas.

Entre os temas abordados na prova, estão as clássicas novelas A Escrava Isaura e Roque Santeiro. Além disso, existiu ainda uma questão crítica sobre Game of Thrones e uma baseada em um trecho do livro A Culpa é das Estrelas, de John Green.

A cultura brasileira também foi valorizada, com perguntas sobre o Círio de Nazaré e o Festival de Parintins. Houve também citações de textos de Machado de Assis e José de Alencar e de músicas de Caetano Veloso e do grupo Racionais MCs.

Outros marcos da prova deste domingo foram questões sobre cultura africana, abolicionismo, povos quilombolas, racismo e o Black Lives Matter. Os movimentos de refugiados e a imigração nos Estados Unidos também foram tema de perguntas da prova.

Tecnologia e saúde foram abordados com questões a respeito de podcasts e do impacto de memes e fake news na educação infantil, além de câncer de mama masculino e da precariedade menstrual.