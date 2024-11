Novembro Azul: 71,1 mil casos de câncer de próstata por ano podem ser prevenidos com diagnóstico precoce e alimentação saudável

Conheça 6 alimentos que ajudam no combate e no tratamento do câncer de próstata, que podem ser encontrados em lojas de produtos naturais.

O câncer de próstata, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer – INCA, é o segundo tipo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Ainda segundo o instituto, 75% dos indivíduos que apresentam essa doença têm mais de 65 anos, e o número estimado de casos novos de câncer de próstata no Brasil, para o triênio de 2023 a 2025, é de 71.730, correspondendo a um risco estimado de 67,86 casos novos a cada 100 mil homens.

Com a chegada do mês mundial de combate ao câncer de próstata, Novembro Azul, é importante reforçar que o diagnóstico precoce e a prevenção possibilitam melhores resultados no tratamento da doença.

O câncer de próstata é uma doença extremamente comum, mas que tem um percentual alto de chance de cura, superior a 90%, caso seja detectado no início. Por isso, é importante que os homens se cuidem e busquem atendimento médico em qualquer época do ano, e não apenas durante a campanha Novembro Azul.

Segundo pesquisas, os homens vivem, em média, de 5 a 7 anos a menos do que as mulheres, e isso muitas vezes se deve à falta de cuidado com a saúde.

A Bio Mundo, rede de franquias de produtos naturais e alimentação saudável, entra nessa batalha ao lado dos homens neste Novembro Azul. Com isso, separou algumas dicas para incentivar e manter um cardápio saudável, ajudando na prevenção do câncer de próstata e de outras doenças desencadeadas pelo desequilíbrio alimentar. O primeiro passo é sempre consultar um médico e um nutricionista. Por meio de uma avaliação clínica e de um caminho assertivo a ser seguido, será possível traçar uma estratégia saudável mais adequada para cada organismo.

Nesse acompanhamento, também será possível realizar exames, como o do toque retal, ultrassonografias e o exame de sangue para medir a porcentagem de PSA (antígeno prostático específico). Com um cuidado regular, a prevenção e o cuidado diário estarão unidos na luta contra o câncer. A prática de exercícios físicos, segundo médicos, também é uma grande aliada na luta contra o câncer de próstata, ainda mais se combinada a uma alimentação saudável.

Na hora de montar o cardápio personalizado, é ideal selecionar os alimentos mais naturais: frutas, legumes, oleaginosas, cereais, grãos e muitos outros, que podem ser encontrados nas unidades da Bio Mundo, desde os itens mais básicos para uma alimentação diária até produtos mais específicos para suplementação. São itens livres de lactose, sem gordura, veganos, diet, light, integrais, sem glúten, funcionais, vegetarianos, somando em média 3.000 produtos em prateleira e mais de 300 opções de produtos a granel.

A seguir, a Bio Mundo, em parceria com a nutricionista Fernanda Larralde, lista 6 alimentos que podem ser essenciais no combate ao câncer de próstata, além de serem saborosos e saudáveis:

1 – Alho e cebola: Tanto o alho quanto a cebola possuem a capacidade de impedir o crescimento das células cancerosas. Eles são ricos em compostos sulfurosos, nutrientes antioxidantes que impedem a ação dos radicais livres;

2 – Tomate: Contém licopeno, substância antioxidante que está muito ligada à diminuição do índice de câncer de pulmão e de próstata;

3 – Vegetais verde-escuros: Alimentos como brócolis, couve-flor e espinafre podem ajudar a diminuir as chances do aparecimento do câncer de próstata, pois são ricos em ácido fólico, nutriente que combate o efeito dos radicais livres nas células;

4 – Oleaginosas: Nozes, amêndoas, avelãs e amendoins são ricos em selênio, mineral com ação antioxidante e que ajuda na renovação das células. Também são ricos em vitamina E, nutriente que melhora o funcionamento do sistema imunológico;

5 – Chá verde: Auxilia na inibição do crescimento de células cancerosas. Estudos mostram que os polifenóis do chá verde podem baixar significativamente os níveis de biomarcadores do câncer de próstata;

6 – Óleo de semente de abóbora: Rico em antioxidantes e com propriedades anti-inflamatórias, pode auxiliar como coadjuvante no tratamento e prevenção do câncer, especialmente o de próstata. Também auxilia nas doenças cardiovasculares e no tratamento de patologias relacionadas à próstata.