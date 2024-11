Novembro deve ter temperaturas acima da média em grande parte do Brasil

O mês de novembro de 2024 está previsto para ser um período de temperaturas acima da média em grande parte do Brasil, conforme análise da Paula Nobre da Jovem Pan. O mapa de temperatura sugere que o calor será mais intenso nas regiões Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Em contraste, algumas áreas do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro devem experimentar temperaturas dentro da média, sem grandes variações. Além disso, a previsão de chuvas para novembro indica precipitações acima da média nas regiões Centro-Sul, enquanto o Nordeste pode enfrentar chuvas abaixo da média. Para o primeiro dia de novembro, Paula Nobre destacou a presença de instabilidades em áreas centrais do Brasil, com um corredor de umidade e um sistema de baixa pressão atmosférica atuando simultaneamente.

Regiões como o norte de Minas Gerais, sul da Bahia, Goiás, Distrito Federal, norte de Mato Grosso e sul do Pará estão em alerta para chuvas fortes. No estado de São Paulo, há previsão de chuvas mais intensas no interior, enquanto a capital pode registrar precipitações entre a tarde e a noite, após um dia quente com máxima de 28 °C. O fim de semana de Finados também será marcado por temperaturas elevadas e tempo abafado. Em Curitiba, a máxima deve atingir 25 °C, com possibilidade de chuva. Brasília também deve registrar 25 °C, enquanto o Rio de Janeiro terá um dia quente, com máxima de 31 °C e sem previsão de chuva.

Publicado por Luisa Cardoso