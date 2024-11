Novembro terá 3 feriados nacionais. Saiba quando serão as folgas

Foi dureza para o trabalhador: este ano de 2024 teve poucos feriados nacionais e feriadões de três dias emendados, uma vez que a maioria das datas comemorativas em todo o país caiu em finais de semana. Porém, o mês de novembro anima quem anda precisando de um pouco de descanso: serão três os feriados nacionais, de acordo com o calendário oficial do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Veja quais:

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de novembro: Consciência Negra (quarta-feira).

A novidade deste ano é do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, criado por lei em dezembro do ano passado. O 20 de novembro remete à morte de Zumbi dos Palmares, um dos principais líderes negros do período Brasil Colônia.

Evangélico

No Distrito Federal (DF), se comemora no dia 30 de novembro o Dia do Evangélico, sendo um feriado local. A data foi criada em 1995 por meio de uma lei distrital, proposta pelo deputado Carlos Xavier na Câmara Legislativa do DF. Em 2010, foi criada a lei de caráter nacional, mas não se instituiu feriado ou ponto facultativo.

Em Alagoas, o Dia do Evangélico é comemorado também no dia 30. Em algumas regiões do país, a celebração ocorre em outras datas:

Em Rondônia, o Dia do Evangélico é comemorado em 18 de junho;

Em Cuiabá (MT), a celebração é em 31 de agosto e a data é ponto facultativo.

Depois dos feriadões de novembro, o próximo feriado nacional será no Natal, em 25 de dezembro. Mas como a data cai em uma quarta-feira, não há a possibilidade de folga de três dias emendados.