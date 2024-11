Novembro traz mudanças: as previsões de uma astróloga para cada signo

Começamos o mês de novembro com uma lua nova no dia 1º de novembro, no grau 09°35′ do signo de Escorpião. É sempre um bom momento para iniciar algo ou definir um objetivo, para que, na lua cheia, se possa colher aquilo que foi plantado.

Este mês traz uma energia de oportunidades de mudanças, transformações e renovação em várias áreas da nossa vida. É uma estação do ano associada a um processo de transformação e renovação da própria natureza.

Áries (21 de março a 19 de abril)

Os nativos deste signo estão em um momento de introspecção, o que será muito benéfico durante o mês. Por quê? Isso permitirá dar profundidade ao pensamento para a obtenção de novas ideias e estratégias, assim como para concretizar acordos e novos contratos, seja por meio de associações ou parcerias.

Devem estar atentos aos inimigos ocultos, que podem ser também pensamentos negativos que atormentem suas ideias.

Amor: Durante a segunda quinzena do mês, haverá uma necessidade de firmar relacionamentos com mais estabilidade, responsabilidade e de falar abertamente sobre assuntos do coração. Isso pode levar a um maior entendimento com o seu par.

Saúde: Evite levar questões de trabalho para casa. Deixe-as no local de trabalho e aprenda a desligar até o dia seguinte. Dê atenção ao corpo e ao que ele transmite. Pode haver algum desgaste energético durante este mês, o que pode trazer insônia e tensões nervosas. Exercícios físicos são recomendados para desconectar-se dos problemas do trabalho e trazer mais foco para o corpo e o momento presente.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Para os taurinos, as mudanças têm sido bastante significativas, então aproveite este mês. Por exemplo, uma mudança de visual pode ajudar na autoestima e trazer mais leveza ao dia a dia. O foco do mês será: o que o outro me mostra que eu não tenho notado?

Amor: Novembro traz revelações e pessoas novas que vão mexer com o coração. É uma oportunidade para prestar atenção no amor, especialmente para os solteiros, pois muitas vezes o amor pode estar bem próximo, mas você está distraído. Palavras ditas com doçura propiciam encontros mais românticos.

Saúde: É um bom momento para iniciar um novo regime alimentar, e um detox será bem-vindo. Pratique exercícios físicos e beba bastante água para liberar toxinas acumuladas.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Podem surgir múltiplos interesses durante este mês. Será melhor escolher e decidir qual é o mais adequado para o momento. As áreas de desenvolvimento podem ser materiais ou do domínio do conhecimento. Provavelmente, você terá de escolher o que já vinha recebendo mais atenção, mas cuidado com gastos excessivos e reflita bem antes de decidir.

Amor: Pessoas do passado podem reaparecer e trazer assuntos que não foram esclarecidos. No entanto, será um bom momento para clarificar o que realmente deseja e revisar certas crenças sobre o amor.

Saúde: Exageros alimentares podem trazer prazer momentâneo, mas afetar o sistema digestivo. Infusões e água isotônica podem ser benéficas para melhorar todos os sistemas.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Nativos do segundo decanato podem sentir mais irritações e frustrações. É possível que algumas questões familiares causem conflitos internos, especialmente com assuntos do passado. É importante prestar atenção a impulsos onde o ataque é usado como defesa, pois isso só traz conflitos, especialmente na carreira. Tente acessar recursos internos e usá-los como seus maiores aliados nos desafios deste mês.

Amor: Certos ajustes serão benéficos no relacionamento com seu parceiro. Antes disso, observe qual é o melhor momento e preste atenção às dinâmicas de poder em seus relacionamentos.

Saúde: Este mês, a prática de exercícios físicos e um spa com águas termais são ideais. Se não puder frequentar, use aromaterapia na água do banho para se sentir renovado(a).

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Os nativos deste signo podem estar em um dilema entre questões familiares e de carreira. Isso afeta especialmente os do primeiro decanato, que podem se sentir desafiados em assuntos do lar e/ou com os filhos. Na segunda quinzena, pode haver conflito interno entre razão e emoção. Recuperar o seu poder pessoal ajudará a enfrentar desafios na carreira. Hobbies que tragam bem-estar e equilíbrio podem ser benéficos.

Amor: Não permita que questões de trabalho e domésticas influenciem no amor. Reserve espaço para sentir-se amado(a) e compartilhar o amor com alguém que esteja disposto(a) a falar sobre assuntos íntimos.

Saúde: Atenção ao estresse do dia a dia. Permita-se lidar com certos conflitos internos. Pintura, dança e outros passatempos que tragam alegria são o melhor remédio.

Virgem (23 de agosto a 23 de setembro)

Os nativos de Virgem estão com grandes responsabilidades e priorizam interesses coletivos mais do que a si mesmos, mas podem sentir-se pouco valorizados no círculo de relacionamentos. Podem sentir uma destabilização nas estruturas criadas para manter segurança. Delegue responsabilidades e não centralize tudo em si.

Amor: O amor pode trazer a estabilidade que falta no trabalho e no círculo social. Crie rotinas onde se dedique mais ao parceiro. Tente encontrar momentos em que o amor alivie a sensação de responsabilidade do dia a dia.

Saúde: Momentos de contemplação na natureza são benéficos e ajudam a aliviar as tensões do dia a dia. Relaxam a mente e trazem o foco para o presente.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Librianos podem estar mais livres que no mês anterior. Seus relacionamentos podem trazer mudanças, mas essas fazem parte do novo caminho. Decisões difíceis foram tomadas, mas essenciais. Amor próprio será o foco para encontrar o equilíbrio necessário e voltar ao convívio pessoal renovado.

Amor: Permita-se que um novo amor entre na sua vida. Só o amor cura as feridas do passado e traz mais amor a outras áreas da vida. Se já estiver em um relacionamento, evite a interferência de terceiros e dialogue sobre sentimentos.

Saúde: Observe a ingestão de líquidos. Cuide de si primeiro e saiba dizer “não”. Sua saúde mental agradecerá.

Escorpião (22 de outubro a 21 de novembro)

É um bom momento para iniciar algo em mente. Que alianças ou sociedades tem pensado em estabelecer? Ou será que outras pessoas trouxeram emoções que o fizeram refletir? Escolha o melhor momento para dialogar, deixando claras as suas intenções.

Amor: Verifique se os valores dos outros estão alinhados aos seus. Caso seja um interesse passageiro, talvez não seja relevante, mas não brinque com os sentimentos alheios. Se estiver em um relacionamento sério, é um bom momento para fortalecer laços e fazer planos para o futuro.

Saúde: A qualidade de seus relacionamentos é fundamental para o equilíbrio psicológico e bem-estar físico. A proximidade com águas medicinais pode ajudar a desbloquear tensões, assim como uma boa noite com quem você ama.

Sagitário (22 de novembro a 20 de dezembro)

Transformações podem ocorrer devido a algum exagero emocional. Preste atenção a sentimentos reprimidos e dê oportunidade à criatividade. Confie em si e siga em frente, apontando metas pessoais.

Amor: O amor pode surgir entre amigos, inclusive com aqueles que pareçam diferentes. A amizade é uma base importante no amor antes de consolidá-lo. Primeiro a paixão, depois o amor para construir uma relação sólida.

Saúde: Evite excessos alimentares e de bebidas. O sistema digestivo pode sofrer. Uma boa noite de sono ajuda no funcionamento físico, mental e emocional.

Capricórnio (21 de dezembro a 19 de janeiro)

Capricornianos estão finalizando grandes transformações, prontos para iniciar algo completamente novo. É a oportunidade de eliminar o que está obsoleto, seja na carreira ou vida pessoal.

Amor: Amores do passado podem retornar para decisões sobre o futuro. Se optarem por continuar, será com um novo compromisso. Se preferirem terminar, deixem o coração aberto para novas experiências.

Saúde: Atente ao estado emocional, pois nem tudo se racionaliza. Hobbies que tragam satisfação ajudam a liberar frustrações do que não foi alcançado no ano. Caminhadas e contato com a natureza são benéficos.

Aquário (20 de janeiro a 19 de fevereiro)

Os aquarianos do primeiro decanato sentem necessidade de mudanças profundas. Seja um defensor do progresso e coloque-se a serviço da comunidade. Cultive o espírito inovador e mostre liderança sem se influenciar por ideias rígidas.

Amor: Liberdade é essencial para os aquarianos, respeite a liberdade do outro também. Permita-se amar profundamente e verá que pode compartilhar esses sentimentos com seu parceiro. Este mês é propício para aprofundar sentimentos evitados.

Saúde: Cuide do corpo com caminhadas ou exercícios. Lembre-se de que o corpo fala; se há dor, olhe com mais atenção para essa área da sua vida.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Piscianos têm enfrentado limitações em diversos níveis. Essas restrições são um processo de autoconstrução. Evite sentimentos de culpa e de autocrítica e foque na solução.

Amor: O mês promete encontros profundos. Serão importantes para construir um futuro mais estável e compreensivo. Se já está em um relacionamento, aproveite para solidificar os laços.

Saúde: Piscianos podem sentir um cansaço emocional. Hidrate-se, alimente-se de forma equilibrada e evite estimulantes. A rotina equilibrada e a prática de meditação também ajudam a aliviar o estresse.



