Novibet oferece SuperOdds para apostar no FlaxFlu pelo Carioca

A Novibet preparou uma oferta exclusiva para quem deseja aproveitar o Fla-Flu deste sábado (8/2), pelo Campeonato Carioca, às 16h30, no Maracanã. A promoção “Superodds FlaFlu Novibet” apresenta odds ampliadas de 50 para a vitória de Fluminense ou Flamengo no esperado clássico carioca.

Aproveitar a promoção Novibet

Como aproveitar as “SuperOdds FlaFlu Novibet”

A promoção “Superodds FlaFlu Novibet” é o passe dourado para turbinar suas apostas em Fluminense e Flamengo.

Novos clientes têm a oportunidade de apostar R$ 1 em qualquer um dos gigantes cariocas, com odds multiplicadas para o valor de 50.00.

Para embarcar nessa montanha-russa de emoções, basta usar o código FLAFLU50 ao se cadastrar. Atenção: apenas a primeira aposta feita será elegível para esta oferta extraordinária.

O mecanismo da promoção é simples, mas poderoso: faça uma aposta única no mercado “Fluminense vence (resultado final)” ou “Flamengo vence (resultado final)” com as odds indicadas no site da Novibet.

Termos e condições: as regras do jogo

Esta festa de apostas é exclusiva para novos clientes maiores de 18 anos , com residência fixa no Brasil.

O limite máximo de aposta é de R$1,00, com os ganhos extras vindo na forma de aposta bônus.

Apostas feitas com saldo de bônus não entram nessa dança das odds aumentadas.

Sua Aposta Extra chegará à sua conta em até 24 horas após o apito final da partida.

Cada apostador tem direito a apenas uma aposta extra, com validade de 7 dias após o crédito.

Apostas com Cash Out ficam de fora dessa celebração de odds elevadas.

A oferta é pessoal e intransferível: uma aposta extra por pessoa, família, endereço, e-mail, telefone, IP e dispositivo.

A Novibet se reserva o direito de ajustar os termos desta oferta, mantendo sempre a emoção em alta.

Como abrir uma conta na Novibet

Quer mergulhar de cabeça nessa experiência única? Siga este roteiro para abrir sua conta na Novibet e não ficar de fora:

Acesse o site oficial da Novibet e clique no botão “Registrar”. Preencha o formulário de cadastro com suas informações pessoais. Insira o código promocional FLAFLU50 no campo apropriado. Conclua o processo de verificação de conta, enviando os documentos necessários. Faça seu primeiro depósito e aproveite a promoção “Superodds FlaFlu Novibet”.

Não deixe essa oportunidade escorrer entre os dedos. Jogue com responsabilidade. Apostas esportivas e cassino são apenas para maiores de 18 anos.