Novo acordo comercial leva uva baiana para mercado da China

O acordo assinado entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Xi Jinping, durante encontro nesta quarta-feira (20), representa a abertura do mercado chinês para as uvas brasileiras. Para a Bahia, que é o segundo maior exportador de uvas do Brasil, após Pernambuco, tende a consolidar sua posição como um dos principais produtores e exportadores da fruta no País.

Em 2023, a Bahia exportou 22 mil toneladas de uvas para destinos como Europa e Estados Unidos, movimentando mais de US$ 54 milhões de dólares. Com a abertura do mercado chinês, um dos maiores consumidores de uvas premium do mundo, a expectativa é que esses números aumentem significativamente, tendo em vista que, no ano passado, a China desembolsou cerca de 480 milhões de dólares para comprar a fruta de outros países.