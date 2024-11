Novo ‘Call of Duty’ bate recordes de vendas e assinaturas no Game Pass

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, anunciou que Call of Duty: Black Ops 6 teve o maior lançamento de todos os tempos na franquia, ajudando a estabelecer um novo recorde de assinaturas do Game Pass em um único dia.

Nadella também destacou que as vendas do novo Call of Duty cresceram 60% na PlayStation e na Steam em relação ao título anterior, Modern Warfare III. Segundo o The Verge, as informações foram divulgadas durante a mais recente apresentação de resultados financeiros da Microsoft, que revelou um aumento na receita da divisão de software e serviços da Xbox. Vale lembrar que esses resultados correspondem ao terceiro trimestre do ano e, portanto, não incluem o lançamento de Black Ops 6, que ocorreu em 25 de outubro.

Este lançamento é particularmente significativo, pois Call of Duty: Black Ops 6 é o primeiro título da franquia lançado após a aquisição da Activision pela Microsoft, um negócio de aproximadamente R$ 343 bilhões (US$ 68,7 bilhões)

