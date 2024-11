Novo estádio do Flamengo deve gerar impacto de R$ 5,3 bilhões na economia do RJ, diz prefeitura

Estudos realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE) revelam que, em 2023, o Flamengo foi responsável por mais da metade do impacto econômico total do futebol na cidade, que alcançou R$ 3,96 bilhões. Com a construção do novo estádio do clube, localizado no terreno do Gásometro, a previsão é que esse impacto chegue a R$ 5,3 bilhões ao longo de uma década. O relatório intitulado “Potenciais Impactos Econômicos do Novo Estádio do Flamengo” apresenta uma análise detalhada sobre os efeitos econômicos que a nova arena pode gerar. A pesquisa “Economia do Futebol Carioca” estimou que o Flamengo contribuiu com cerca de R$ 2 bilhões para a movimentação econômica do futebol no estado, evidenciando sua relevância no cenário esportivo local.

Para chegar ao valor de R$ 5,3 bilhões em dez anos, o estudo levou em conta os gastos dos torcedores que comparecem ao estádio, que somam R$ 140,4 milhões, além dos que assistem aos jogos em bares e restaurantes, totalizando R$ 280,9 milhões. Também foram considerados os gastos do público que frequenta esses estabelecimentos durante partidas fora de casa, que somam R$ 411,7 milhões. Juntas, essas cifras resultam em R$ 833 milhões. A receita do Flamengo em 2023 foi de R$ 1,374 bilhão, e a expectativa é que, com o novo estádio, haja um aumento de 10% nesse valor. No ano passado, o clube atraiu 1,8 milhão de torcedores em 33 partidas, com uma média de 55,1 mil espectadores por jogo. Com a nova arena, a média de público deve subir para 64 mil, o que resultaria em um total de 2,1 milhões de torcedores por ano, representando um crescimento de 16,2%.

Além dos gastos com ingressos, os torcedores também têm despesas relacionadas a transporte e alimentação. O impacto econômico gerado pelos jogos do Flamengo no novo estádio é estimado em R$ 421,3 milhões, enquanto os jogos fora do Rio de Janeiro devem gerar R$ 411,7 milhões, totalizando R$ 833 milhões. Com as novas projeções para o estádio, a movimentação econômica total do Flamengo deve alcançar R$ 2,3 bilhões, um aumento de R$ 329,1 milhões em comparação ao ano de 2023.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA